國防部：美國只識敵友、不分對錯　民進黨引狼入室只會帶來災難

中國國防部周四（27日）下午舉行例行記者會，國防部新聞發言人譚克非大校就中美、中日及台灣問題回應。



近日，美國發布2023年《軍控、防擴散與裁軍遵約報告》，指稱中國核試驗活動不透明、開展敏感生物軍事活動、從事導彈技術擴散活動等。譚克非表示，美方報告中的這些內容毫無根據，純屬憑空捏造、刻意抹黑，中方對此堅決反對。美方近年來在軍控、防擴散與裁軍領域奉行「合則用、不合則棄」的實用主義，採取「只識敵友、不分對錯」的雙重標準，在核不擴散領域不斷甩鍋卸責、退群毀約；獨家阻擋《禁止生物武器公約》核查議定書談判，在全球建立上百所生物實驗室；醞釀研發新型核彈頭，夥同英國與澳洲開展核潛艇合作，推進外空和網絡軍事計劃。這些行徑嚴重破壞全球和地區戰略穩定，嚴重影響多邊軍控、防擴散與裁軍進程。

中方堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，踐行真正的多邊主義，嚴格履行國際責任義務，以實際行動維護國際軍控與防擴散體系。中方敦促美方多反躬自省、少抹黑他人，認真回應國際社會對美方在遵約方面的關切。

另一方面，多家美國防務企業將於5月初組團赴台，討論聯合生產無人機和彈藥等議題。譚克非表示，中方對此表示嚴重關切。台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。美方的這些「軍工複合體」歷來熱衷於在世界各地兜售軍火、輸出戰亂、謀取暴利。民進黨當局這種引狼入室的做法令人不齒，只會給台灣同胞帶來深重災難。

譚克非批評民進黨引狼入室。（國防部發布微信公號）

他強調，任何人任何勢力都動搖不了中方捍衛國家主權和領土完整的決心意志，阻擋不了中國必然統一的歷史進程。中方強烈敦促美方充分認清台灣問題的高度敏感性和當前台海形勢的複雜嚴峻性，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題，停止插手台灣問題，停止售台武器和美台軍事聯繫。解放軍始終密切關注台海局勢，時刻保持高度戒備，依法採取必要措施，堅決反制任何形式的「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，堅定捍衛國家主權和領土完整。

此外，日本近期發布的《外交藍皮書》稱，中國的國際影響力不斷增強，中方對外態勢和軍事發展引發日方和國際社會高度關切，對日構成「有史以來最大的戰略挑戰」。譚克非表示，中方堅決反對日方歪曲事實，散佈所謂「中國威脅」的陳詞濫調。中國的發展壯大，始終是世界和平力量的增長，因為中方堅持走和平發展道路，堅定維護國際公平正義，致力於為世界和平穩定作出積極貢獻。

近年來，日方借所謂「中國威脅」不斷突破「和平憲法」約束和「專守防衛」承諾，一再增加經費預算，頻繁採購高端進攻性武器，謀求「對敵打擊能力」，重走軍事化道路的趨向愈加明顯，引發國際社會和地區國家高度警惕。中方敦促日方深刻反省侵略歷史，切實尊重亞洲鄰國安全關切，在軍事安全領域謹言慎行，多做有利於地區和平穩定的事。