國防部：中國成功實施陸基中段反導攔截技術試驗

今年（2023年）4月14日晚，中國在境內進行了一次陸基中段反導攔截技術試驗，試驗達到了預期目的。官方強調，這一試驗是防禦性的，不針對任何國家。



2022年6月，國防部發布消息稱，中國在境內進行了一次陸基中段反導（反導彈）攔截技術試驗，試驗達到了預期目的。當時，國防部也強調，這一試驗是防禦性的，不針對任何國家。

新浪軍事當時也在微博發布試驗照片，可見有絢麗色彩的火箭雲高懸夜空，甚為壯觀。

官媒《環球時報》旗下的微信公眾號「樞密院十號」曾發文介紹稱，反導攔截技術按發射地分為陸基、海基和天基，分別指反導系統在陸地、海上和天空發射。

彈道導彈的飛行過程分為三個階段，第一個階段是初段、上升段，從導彈點火升空算起到末級發動機停機為止。第二個階段是中段，從末級發動機關機開始，到導彈再入大氣層為止。第三個階段為末段，也叫再入段，也就是再入大氣層到落地這個飛行階段。

通常而言，上升段的導彈速度慢、軌跡單一，攔截技術難度最小，對己方的附帶傷害小。但此時導彈往往還處於對手領土或領空範圍內，須要突破重重防禦，實際上非常難以實現。

而再入段的導彈飛行速度極快，洲際導彈的彈頭再入速度可達15-20馬赫，而且此時彈頭已經與彈體分離，不但體積小，而且可能釋放假彈頭等干擾手段，攔截起來也非常困難。即便攔截成功，導彈殘骸也可能落在本國領土上造成附帶傷害。

因此中段攔截就成為針對中遠程導彈乃至洲際導彈最重要的技術手段。在彈道導彈飛行中段實施攔截，時間相對來說比較長，但由於此時導彈的彈道高度比較高，所以攔截起來仍有相當難度。

文章最後稱，中國多次成功實施陸基中段攔截試驗，說明中國已經掌握了中段反導攔截相關技術，攔截成功率、可靠性都有了比較大的提升，對於中國打造完整可靠的反導體系具有十分重要的現實意義。