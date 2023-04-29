蘇丹內戰｜撤僑持續　逾340中國公民乘首架包機回國　已抵北京

非洲國家蘇丹自4月15日爆發內戰，包括中國在內的多國皆正進行或準備撤僑。香港時間周六（29日）上午10時03分，首架接返自蘇丹撤離中國公民臨時航班自沙特阿拉伯吉達抵達北京首都國際機場。



香港時間周六凌晨12時56分，中國從蘇丹撤離的部分人員從沙特西部的吉達國際機場，乘坐中國國際航空CA090臨時航班啟程回國。中國駐沙特使領館工作人員和外交部工作組工作人員現場組織辦理相關手續並送行。

據了解，此次執行臨時航班的飛機為波音777-300機型，機上340多名乘客均為中國公民，他們預計將經過約10小時的飛行後抵達北京首都國際機場。

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蘇丹政府軍和準軍事組織快速支援部隊（RSF）內戰持續，多國致力撒僑，包括中國。周四（27日），中國外交部發言人毛寧稱，目前已有逾1300名中國公民安全撤離，當中有人已乘中國軍艦船隻離開蘇丹，部份人則正在離開途中。

毛寧表示，在蘇丹首都喀土穆（Khartoum）以外還有少量中國公民，中方時刻關注他們的安危，將繼續盡最大努力幫助他們。她又指在此次撤離行動中，中方秉持人類命運共同體理念，積極協助外國公民撤離，截至目前，中方已幫助5個國家的公民乘坐中國艦船撤離蘇丹。她說還有其他國家向中方提出協助撤離，中方將繼續盡可能予以協助。

她稱自蘇丹發生武裝衝突以來，中方堅決貫徹落實中國國家主席習近平的重要指示精神，日夜奮戰，全力保護中國公民安全，周密組織撤離行動。