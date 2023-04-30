五一平價團｜跟團究團友百態　目標非行程中　速食有因有人想買金

內地團「街邊立食」、「土瓜灣速食」及被「強改行程」惹熱議。到底內地平價團客訪港心態、目標及親身感受後對平價團是否如想像般給「劣評」？《香港01》周六（29日）五一長假首日，以238元人民幣（下同）最低旺季價，報團參加一日純玩團，探究團友心態及團友真實評價，更在旅巴上聽到導遊溫提香港治安變化：「內地小偷失業轉戰香港，專盯我們大陸客偷。」



透過一日之旅窺探到團友的目標及最愛原來非在行程中，有人以為「速食」不好，但團友倒自選速食，15分鐘內吃畢趕往掃藥；在沒有購物行程旅行團，有人沒按行程建議逛商場而趕往「睇金」；最後一餐，他們更自費到美食廣場，一嚐最地道的燒味飯。



行程期間，導遊向每位團友傳遞收集「行程意見表」，雖然上都寫著「滿意」「非常滿意」，但有團友向記者說出真心話「好的地方也沒好到哪裡去」。那麼十分滿分團友能為此次五一香港遊打幾分？



4月29日五一黃金周首天的早上8點半，全團52位團友在蓮塘口岸商業城門口集合，等待出發。內地領隊與香港導遊向每位團友發放了屬於自己的「旅客行程表」。導遊介紹，這個散拼團，部份遊客報名的是「港澳2日遊」，也有「港澳4日遊」，亦有如記者一樣參加「香港一日遊」的團友，惟團友們首日在港行程景點皆為相同路線，因此成團。

查問間發現，其他團友參團平台、旅行社不同，團費價格亦相差較大，記者所報的238元在所有團友中，已是最平。

啟德屋邨商場午膳 用餐給足一小時時間

進入香港，匆忙用30分鐘逛完首個景點黃大仙祠後，導遊稱，為避免吃飯出現排隊人龍，先安排大家去「做街坊生意的茶樓」吃午飯。不似逼爆的土瓜灣，這次來到的是開在啟德一個屋邨商場內的「酒家」，酒樓內除了到訪的各個旅遊團外，確有本地居民正在喝茶。

大部份團友15分鐘匆忙吃完後便離席往購藥

旅行團行程單中標明，午餐餐費標準為50港幣一人。七餸一湯的菜式包括花生鳳爪、白切雞、排骨、番茄炒蛋、清炒白菜、炒河粉、蛋花湯，還有一盆可無限添加的白米飯，供一桌10人就餐。雖然導遊給予1小時吃飯時間，且強調「大家可以慢慢吃」，但大部分團友15分鐘匆忙吃完後便離席，不少團友趕往附近商場購買藥物等日用品。

▼潮家海鮮酒家 七餸一湯菜式▼

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從上海來的武先生對午餐安排的評價是，「人數有點多，菜有點少。菜式很一般，但是出來玩沒辦法。」坐在他旁邊的夏先生則說，期待能有香港特色菜，而且在海鮮酒樓用餐但「海鮮少了一點」有些失望，雖然能吃飽，但口味就「不怎麼樣」。雲南來的Lily稱，午餐並不是自己期待的菜式，原本希望能獲安排品嘗香港的特色小食。

晚餐「食自己」 團友美食廣場食燒味：這才是香港特色！

馬不停蹄的一日行程在尖沙咀進入尾聲，中午沒有吃好的幾位團友抓住1小時20分鐘的自由活動時間，趕忙找食肆填飽早已飢腸轆轆的肚子。在這裏，武先生一行人各自點了燒臘雙拼飯、湯河、雞扒飯等快餐。愛吃辣的湖南女友對武先生抱怨，沒有辣菜可以吃，武先生夾了一塊燒鵝給她，說「這才是香港特色！」

晚飯團友在尖沙咀「大食代」就餐，點了雙拼燒臘飯的武先生稱「這才是香港特色！」（香港01記者攝）

團友尖沙咀金鋪詢價難出手：與內地差不多

所報的團為「純玩團」，即導遊不會帶大家到購物點，但會在尖沙咀DFS附近放團友自由逛街購物。吃完晚餐，報團來過香港好幾次的深圳羅先生提議，想去金鋪看看，「每次來香港都會買一點金回去，香港的更純，是4條9。」

尖沙咀的幾家金鋪內熙熙攘攘，幾乎都是說著普通話的內地旅客。羅先生在兩家金鋪詢問一圈後，還是沒有出手購買，稱金價與內地相比「差不多」。不過他就說香港的黃金「純一些」，這樣相比還是較內地便宜點。

北京女孩超超也在金鋪看中了一款「金花生」項鍊，但567港幣一克的價格，再加傭金及手工費後，需要約2000多港幣。她換算匯率後離開，「金銀首飾（價格）方面跟國內差不多」。

十分滿分打幾分？ 團友：風景很好但擁堵、匆忙

一日行程過半，在太平山頂時，導遊將一張「行程意見簽收表」傳給各位團友收集評分。記者填寫時發現，大家的評價都是「滿意」「非常滿意」。晚上，行程即將結束，記者採訪幾位團友，以「十分滿分」為標準，讓他們再次為此次行程打分。

武先生和夏先生非常慷慨地給出8分、9分的高分。從深圳來的夏先生稱，「維多利亞港風景很優美，很有香港特色和文化風景。」但不滿意的1分體現在「交通擁擠、人多，午餐缺少香港特色」等方面。

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從未參加過旅行團的Lily只給這次行程打出7分，「哇，太趕了！」她感嘆不好的部分就是遊玩時間安排太緊，應該要有些鬆隙。不過，她覺得「導遊總體比較貼心」，這是行程好的方面。讓她印象深刻的景點則是太平山頂有90分鐘，花了70元門票站上淩霄閣，看到香港全景，「太舒服了，風景很美。」

羅先生也只給了7分：「玩得太匆忙了，就是走馬觀花一樣，（行程）好的地方也沒好到哪裡。」多次強調「每次來香港都有不同感受」的他表示，雖然旅行團質量沒有太大提高，但覺得香港的景點每次都會「提升一點點」。

導遊談香港治安變化：內地小偷失業轉戰香港，專盯大陸客

而談及香港的變化，領隊在回酒店的巴士上對團友們說，由於內地已全部變成電子支付，出門僅一部手機就可，但到香港後，遊客們還需要取現金，換港幣，因此祖國大陸失業的小偷們，便在疫情之後轉戰香港，且「專盯大陸客偷」。

祖國大陸的小偷他失業了，失業了怎麼辦？轉戰香港了。他們在香港很厲害的，專盯我們大陸客偷，咱們過來多多少少換點港幣，因為手機不管用刷不了，而且防範性又低。 領隊

導遊提醒，「掉點錢沒關係，證件最主要」，在過去，通行證若遺失需要7天時間補辦，「就回不去了」。

參團試水溫 下回自由行

行程最後，從天津來的一家四口團友表示，「旅遊還得跟團，在這裏講中文的還好，要是去不講中文的地方看不明白。第一次過來大體瀏覽一下，要沒玩夠，下次還能自己再來。」一人行的北京女孩超超也說，這次是首次來香港，對交通環境都不了解，先參團感受，以後會再來香港自由行。