中央網信辦：治理以貼標籤等方式惡意散布「民企賣國論」等論調

據微信公眾號「網信中國」4月28日消息，中央網信辦發布《關於開展「清朗·最佳化營商網路環境保護企業合法權益」專項行動的通知》。當中特別提到要重點整治用「貼標籤」、「帶節奏」、「放大鏡」等方式惡意散布所謂「民營企業賣國論」、「民營企業離場論」、「國進民退」等論調，渲染醜化、煽動牴觸國有經濟、民營企業。



《通知》指出，按照2023年「清朗」系列專項行動總體安排，中央網信辦決定即日起在全國範圍內啟動為期3個月的「清朗·最佳化營商網路環境保護企業合法權益」專項行動。



網信辦指出，將重點治理以下十類網路亂象。一、假冒仿冒他人企業名稱、註冊商標、品牌等開設網站、註冊帳號、上架APP和小程序等。

二、採用「貼標籤」「帶節奏」「放大鏡」等方式惡意散布所謂「民營企業賣國論」「民營企業離場論」「國進民退」等論調，渲染醜化、煽動牴觸國有經濟、民營企業。

民營企業在種種政策設限中努力求存，因為現在已非二十年前可讓私營企業野蠻生長的時代。﹙路透社﹚

三、洩露企業商業秘密，虛構企業家私生活話題，炒作企業家個人隱私，洩露企業家生物識別、醫療健康、金融帳戶、行蹤軌跡、家庭住址、身份證號和電話號碼等個人資訊。

四、假借企業、企業家名義從事違法違規活動，違規使用企業家姓名肖像等。五、採用「標題黨」歪曲新聞原意、斷章取義企業家過往言論和片面解讀企業財務報表等方式，干擾企業正常經營。

六、提供涉企業、企業家虛假不實資訊的聯想詞、相關搜尋和熱門推薦。七、打著「網路兼職」「招聘寫手」「市場行銷」「負面輿論公關」「有償刪帖」等名義招募網路黑公關、從事黑灰產。

中央網信辦稱將治理以貼標籤等方式惡意散布「民企賣國論」等論調。（視覺中國）

八、惡意集納企業負面資訊、謀取非法利益，以及發布企業和企業家負面報導、評論後，以刪帖、消除影響為名索要財物、要求投放廣告和開展商業合作等。九、蹭炒涉企熱點事件進行惡意行銷，以及跨平台多帳號密集發帖惡意攻擊企業、企業家。

十、利用自身資訊發布便利，以及技術、流量、影響力優勢，編造、傳播虛假資訊和誤導性資訊，抹黑攻擊競爭對手。

此外，網信辦還指出要健全工作機制，要建立專門工作隊伍，完善工作流程，積極受理處置涉本地企業、企業家的不法資訊。對需要跨地區處置的舉報線索和侵權類資訊，上報中央網信辦舉報中心。對需要依法處置的屬地帳號、應用程式等，上報中央網信辦網路綜合治理局。

值得一提的是，從2022年開始因為疫情防控與貿易戰等內外衝擊，加上政策導向不明疊加各項嚴厲市場整頓措施，中國經濟面臨極大下行壓力，「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」，社會信心特別是民營經濟信心嚴重受挫。

輿論場上，極左民粹鋪天蓋地，一些擁有百萬粉絲的大V趁機惡炒「徹底革命」，攪動社會民意，圍剿特定企業，動輒給一些企業與企業家扣上資本家或買辦帽子在網上揪鬥示眾，使得形勢雪上加霜，民營經濟人心惶惶。

2023年開始，前恒大首席經濟學家任澤平發文聲討左派大V（微博獲認證的KOL）司馬南，雙方圍繞著中國民營經濟的話題展開激烈口水戰。（延伸閱讀：中國民營經濟口水戰：任澤平大戰司馬南，胡錫進加入）