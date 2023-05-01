中國登山者董紅娟登頂14座8000米級高峰　獲世界級認證

內媒《新京報》報道，中國登山者董紅娟於4月26日17時42分登頂海拔8027米的希夏邦馬峰，並於4月30日獲得國際登山登頂認證網站認證，成為全球首位登頂全部14座海拔8000米級高峰的女性。



據悉，希夏邦馬峰是董紅娟攀登14座海拔8000米級高峰計劃中的最後一站。 現年42歲的董紅娟，於2013年登頂珠穆朗瑪峰，2014年登頂卓奧友峰、迦舒布魯姆II.峰，2017年登頂喬戈里峰、南迦帕爾巴特峰、迦舒布魯姆I峰，2018年登頂干城章嘉峰、洛子峰、布洛阿特峰，2021年登頂安納布爾納峰，2022年登頂馬卡魯峰、道拉吉里峰、馬納斯魯峰。

中國登山者董紅娟成為全球首位登頂全部14座海拔8000米級高峰的女性。（圖 / 新華社）

4月29日晚，董紅娟身著藏裝出席了西藏登山協會在拉薩為她舉辦的慶功宴，並接受了由西藏登山協會頒發的登頂證書。

據悉，一些山峰存在海拔高度接近主峰的副峰，一些登山者會誤將登上副峰當作登頂主峰，許多登山者的登頂認證存在爭議。

為了準確抵達所有山峰的最高點，董紅娟重複攀登了希夏邦馬峰、馬納斯魯峰、布洛阿特峰、安納布爾納峰和道拉吉里峰。

希夏邦馬峰。（圖 / 新華社）

公開資料顯示，希夏邦馬峰位於西藏日喀則市聶拉木縣境內，是世界第十四高峰，也是唯一一座完全位於中國境內的海拔超過8000米的高峰。全球14座海拔8000米以上獨立山峰均位於喜馬拉雅山脈和喀喇崑崙山脈，國際登山界將全部登頂這些山峰視作一項成就。