中國籍情侶赤身命喪峇里島酒店　男死者曾滿身鮮血走廊爬行20分鐘

印尼峇里島發生一宗命案。當地媒體報道指，一對來自中國的情侶周一（5月1日）早被發現全身赤裸死於酒店。閉路電視曾拍攝到男性死者滿身鮮血在酒店走廊掙扎爬行20分鐘的畫面。

中國駐登巴薩總領事館亦證實，兩名死者確為中國公民，但無法透露其他細節。另外，當地警方目前正就案件進行調查。



據印尼傳媒報道，案發現場有大量血迹（RadarBali網站截圖）

印尼媒體報道，一對來自中國的情侶當地時間5月1日早7時許，被發現死於峇里島金巴蘭洲際酒店（Jimbaran Intercontinental Hotel），男性死者躺在酒店走廊的陽台上，滿身鮮血，頸部及左腳有開放性傷口，左胸和左臂下有瘀傷和水泡；女性死者則躺在房間浴室內，頸部有被纏繞的傷口，額頭上有瘀傷，二人被發現時均全身赤裸。

當地警方調查發現，男性死者為25歲的Li Chiming（音譯），女性死者為22歲的Cheng Jianan（音譯），二人分別來自江西和廣西。

酒店閉路電視畫面顯示，當地時間4月30日晚8時許，Cheng Jianan獨自一人來到酒店辦理入住，5月1日凌晨0時17分，Li Chiming搭乘的士到達酒店大堂，他曾在大堂梳化稍作休息，隨後與Cheng Jianan碰面，二人隨後一同進入4223房間。

凌晨0時50分，Li Chiming曾短暫離開房間，在隔壁4222房間門口盤旋了一陣後回到了自己的房間。凌晨1時17分，一名酒店服務人員到4223房間送餐，停留較長時間後離開，但似乎並未發生異常。

及至早6時32分，Li Chiming滿身鮮血、四肢著地在酒店的走廊爬行，最終他仰面倒下死在離房間不遠的走廊。據了解，他一度在走廊中掙扎了逾20分鐘，直到凌晨6時55分左右才徹底失去生命跡象。

酒店曾於早6時43分接到4228房間客人打電話，報告稱聽到走廊有呻吟和呼救聲。但當酒店工作人員趕到時，卻發現了兩名受害者的遺體。

另有印尼媒體報道，兩名死者的身份為「合法戀人」，目前尚不清楚案件是謀殺案還是情感糾紛。當地警方表示，正就案件進行調查，並已傳訊多位目擊證人。

周四（5月4日）上午，中國駐登巴薩總領事館表示，兩名死者確認是中國公民，但無法透露其他與案件有關的細節。總領事館曾於上周五（4月28日）發文，提醒五一假期赴峇里島旅遊的中國公民注意安全。