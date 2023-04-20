台灣62歲男遊客峇里島觀光浮潛意外身亡　死者為資深調查官

《TVBS新聞網》報道，近日有台灣62歲蕭姓男子在印尼峇里島的珀尼達島（Nusa Penida）浮潛時失去意識，緊急送醫不治身亡，家屬將赴島處理後續事宜。



印尼「論壇新聞」（Tribunnews）及「點滴網」（Detik）等媒體報道，昨日（19日）有一名台灣遊客在珀尼達島參加浮潛活動時死亡。

當地警察局長伊達（Ida Bagus Putra Sumerta）稱，這名男子浮潛時，被同行遊客發現沒有動靜，隨後送至岸邊並緊急送醫，不治身亡。

伊達指出，船上共有11人，其中包括該名台灣遊客和其2名兒子，目前其中包括這名台灣遊客與其的2名兒子，目前男子的死因尚不清楚，但家屬提及男子有高血壓病史。

據悉，該男子在珀尼達島參加觀光行程，進行浮潛，但下船後風浪太大而取消，有遊客上船後發現男子仍飄在水面且沒有意識，於是緊急施救，目前已提供死者家屬當地公證人資訊以便辦理死亡及火化證明，並將協助後續處理。

據最新消息，死者確定為調查局資深調查官蕭吏欽（62歲），曾任嘉義市調查站組長6年，後來轉往屏東縣站，目前借調台南稅務監察。