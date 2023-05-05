中國情侶魂斷峇里島　好友闢謠：兩人感情好　｢網絡謠言傷害家屬｣

印尼峇里島一酒店5月1日發生一起命案，死者一男一女，皆為中國籍遊客。由於兩人死狀並不自然，當地警方正在調查中。面對外界就案情存在諸多揣測，有死者好友透露，兩名死者為情侶關係，感情很好，希望一些網民別再造謠，不實的謠言對他們的家屬和朋友是二次傷害。



據印尼傳媒報道，案發現場有大量血迹（RadarBali網站截圖）

據當地媒體報道，男性死者被發現躺在飯店走廊的陽台上，渾身是血，脖子和左腿均有傷口。女性死者則躺在房間浴室內，頸上有纏繞的傷口，兩名死者當時均全身赤裸。

內媒循線採訪女性死者的多位朋友，引述相關說法，指稱兩名死者為情侶關係，感情很好。友人A表示，在案件被廣泛報道後，她看到網絡上出現一些猜測兩名死者身份的留言，「有人造謠真的很生氣，他們倆是感情很好的情侶，希望一些網民別再造謠，這些不實的謠言對他們的家屬和朋友是二次傷害。」

友人B也表示「兩名死者生前感情很好」，透露女性死者是江西九江人，男性死者則是廣西桂林平樂人。兩人在一起有兩、三年時間，女孩子剛大學畢業，男孩在做生意。女孩不僅漂亮性格也很好，平時會在朋友圈分享她和男友的旅行日常，「是個很美好的女孩子。」

據了解，目前兩名死者的家屬已經趕赴峇里島，案件的具體情況還要等待官方通告。