智能門鐘爭議｜現代智能家居有很多組成部份，不少人會為保安理由在家門前設置攝像鏡頭或加入鏡頭的智能門鐘，但在密集的住宅環境中，安裝這種門鐘攝像頭可能會對鄰居的私隱做成侵擾。



隔壁業主安裝智能門鐘、內地女子告上法庭

中國安徽省合肥市的一對鄰居因為一個門鐘攝像頭而起訴對方。原告張女士隔壁業主在家門口安裝加入攝像鏡頭的門鐘用於防盜，張女士認為隔壁安裝的門鐘攝像頭將她和她的家人、時間和人像等納入了拍攝範圍，已經侵犯了她及其家人的隱私權。此外，視頻存入被告李先生手機內，一定程度上記錄反映其家人的公共活動，妨礙了日常生活，給其造成了巨大的精神壓力。

可視門鐘／門鈴在中國內地很容易買到，價錢亦十分便宜（非涉事型號，網上圖片）

而隔壁的李先生則表示，他安裝門鐘攝像頭是因為之前家門鎖被人撬壞過，且放在門口的鞋子多次被人拿走，為了保護自身財產，才安裝門鐘攝像頭，故他認為安裝智能門鐘的行為並沒構成違法。

在雙方爭持不下後，最後對簿公堂。而內地法院最終頒下判決，指出李先生安裝門鐘攝像頭的初衷雖然是為了保護自身安全，但是門鐘攝像鏡頭所具有的錄像和存儲視頻的功能，已對張女士的隱私及其個人信息保護構成現實妨礙，故必須拆除門鐘攝像頭。

智能門鐘、閉路鏡頭香港合法嗎？

是次內地法庭對於智能門鐘有相當清晰的判決，同一時間，同類型的智能門鐘在香港亦逐漸普及，究竟香港的法律對於智能門鐘或監視攝錄鏡頭的取態又如何？其實，過去幾年在香港已經有數宗類似的爭議，然而仍未有鮮明的案例表示設置鏡頭是否完全合法。

同類型的智能門鐘、鏡頭在香港亦逐漸普及（蔡浩騰 攝）

根據港大法律及資訊科技研究中心設立的「家庭社區法網」指出，市民或許會基於保安理由，考慮在家門外安裝閉路電視，以監視門外情況，假如閉路電視攝錄過量個別影像或有關個人的資料，使用閉路電視便可能觸犯《個人資料（私隱）條例》 。

個人資料私隱專員早年亦有就新科技可能引起的爭議發出《閉路電視監察及使用航拍機指引》，當中說明應否使用閉路電視，及如何負責任地使用。

指引中提到，就家居或個人使用覆蓋半公共或公共地方的閉路電視系統是否受條例規管，例如在住宅單位外面地方或車內安裝攝錄機，要視乎安裝的目的是否會收集或匯集被識別人士的資料，另外亦應令受影響人士知悉受鏡頭監察、監察的目的等等。