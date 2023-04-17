家中監控鏡頭突然轉動　女網民驚揭恐怖真相！這品牌早有前科..？

智能家居在香港越來越普遍，不少人家中都有著各式各樣的智能家具，例如冷氣機、燈、掃地機器人等等，有養寵物或家中有小孩的人也會選擇在家中安裝監控鏡頭方便隨時查看家中狀況。昨日(16日)，有內地網民於小紅書發帖指自己親眼目睹家中的監控鏡頭被人駭入並控制，令她感到毛骨悚然。



(小紅書截圖)

👉金像獎2023︱飯戲攻心正義迴廊僅獲3獎 網民批主辦方:小圈子頒獎

昨日，內地網民於社交平台發文指自己家中的監控鏡頭被侵入並控制，在影片中可以看到她在家中的時候，攝像頭突然自己「東張西望」。起初她以為是她的男朋友在遠端控制，但她發現鏡頭的移動很不自然，而且她男朋友於微信回覆不是他在控制，讓片主嚇得馬上更改小米帳戶的密碼。

影片中可以看到監控鏡頭的視角一開始朝投食器和牆壁方向移動，她指帳戶的密碼只有自己和男朋友知道，而他們都知道那邊是牆壁和投食器，如果真的要查看家中狀況也肯定會看另一個方向，所以肯定是外人所為。

(小紅書截圖)

帖文一出後，許多網民均表示「毛骨悚然」，因為原來自己的私生活隨時都有機會被別人看到，而且事件還是出自於小米這種大品牌。有網民於留言區分享，他之前也是用小米監控鏡頭，不但被人侵入「四處張望」，還會用語音功能說「我在呢」，嚇得他不敢再用。也有網民提醒樓主，有機會不是小米帳戶被駭，而是家中的Wi-Fi被駭，一但真的駭進Wi-Fi，那樓主全家的設備都有被盜用和偷窺的風險，起初樓主覺得要改幾十個密碼太麻煩，但後來還是被網民們說服，覺得隱私還是比較重要。

消委會曾測試市面10款監控鏡頭，當中9款存在不同的安全漏洞。只有「arlo Pro 4」的家居監控鏡頭符合歐洲的網絡安全標準，總評獲得4星，多項指標都獲5分滿分，大約售價為1,888元，而其餘品牌包括樓主所使用的「小米Mi」監控鏡頭均有著不同的安全問題。

(資料圖片)

消委會建議買家，安裝後應立即更改密碼，不要使用預設密碼。另外，亦建設在有需要時，才開啟應用程式及啟動鏡頭，使用完後應把應用程式及鏡頭關掉，並且不應使用任何公用及沒有管理權限的裝置登入帳戶，亦應避免使用公共無線網絡Wi-Fi進行監控，以防帳戶資料被人暗中記錄或盜取。