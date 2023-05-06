習近平主持召開財經委會議　堅持實體經濟為重

中共總書記習近平、國務院總理李強5日分別召開會議，習近平在中央財經委員會會議指出，要堅持以實體經濟為重，推動傳統產業轉型升級，把握人工智能等新科技革命浪潮。李強則在國務院常務會議中指出，要加快發展先進製造業集群。中共一把手和二把手同時強調實體經濟發展，顯見大陸經濟狀況不容樂觀。



央視新聞報道，習近平5月5日主持並召開二十屆中央財經委員會第一次會議稱，要加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系，現代化產業體系是現代化國家的物質技術基礎，必須把發展經濟的著力點放在實體經濟上，防止脫實向虛。

會議指出，要堅持推動傳統產業轉型升級，不能當成低端產業簡單退出，堅持開放合作，不能閉門造車；要把握人工智能等新科技革命浪潮，保持並增強產業體系完備和配套能力強的優勢。

在疫情危機背後，一場更深刻的技術革命已經在中國提前展開。商務溝通、產業組織、資源調配、教育培訓、醫療服務等等行業都主動或被動的接入網絡，進行技術升級，5G、人工智能等技術正在中國與實體經濟加速融合。（VCG）

會議稱，要完善新發展階段的產業政策，把維護產業安全作為重中之重；強化戰略性領域頂層設計，增強產業政策協同性；要加強關鍵核心技術攻關和戰略性資源支撐，從制度上落實企業科技創新主體地位；要大力建設世界一流企業，倍加珍惜愛護優秀企業家，大力培養大國工匠。

同時，要實施積極應對人口老齡化國家戰略，推進基本養老服務體系建設，大力發展「銀髮經濟」；要建立健全生育支持政策體系，並大力發展普惠托育服務體系，顯著減輕一般家庭生育養育、教育負擔。

出席財經委會議的還有國務院總理李強、中央書記處書記蔡奇、副總理丁薛祥，三人分別以財經委副主任、財經委委員身分出席。

李強當日另主持召開國務院常務會議，審議通過關於加快發展先進製造業集群的意見，部署加快建設充電基礎設施，更好支持新能源汽車下鄉和鄉村振興。

李強表示，要把發展先進製造業集群擺到更加突出位置，堅持全國一盤棋，引導各地發揮比較優勢，在專業化、差異化、特色化上下功夫。要統籌推進傳統產業改造升級和新興產業培育壯大，促進技術創新和轉化應用推動高端化、智能化、綠色化轉型，壯大優質企業群體，加快建設現代化產業體系。要堅持有效市場和有為政府更好結合，着力營造產業發展的良好生態。