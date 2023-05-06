借鑑東西德統一　人大學者拋「兩岸貨幣可1：1結算」

內地著名兩岸關係研究學者王英津近日在最新出版的期刊文章指出，深化兩岸各領域融合發展，可採試點方式，讓台灣青年在福建省報考地方政府公務員。此外，王英津引東西德統一經驗，指東西德馬克匯率按1：1方式結算，也可帶給中國大陸「啟示和借鑑意義」。



王英津是中國人民大學國際關係學院教授、兩岸關係研究中心主任，著有多本專書探討兩岸政治定位。

王英津在最新一期《台海研究》學術期刊發表〈深化兩岸各領域融合發展的意涵、意義和路徑〉一文。他指出，東西德是國與國關係，兩岸是一個中國內部兩個政權的關係，但除此重大差別外，西德與大陸角色相同，是促統方，東德與台灣角色較類似，前期堅持國家統一，後期改行分離主義政策。

中國人民大學兩岸關係研究中心主任王英津。（中新社）

王英津指出，上世紀1970到80年代，東西德馬克的實際購買力比價是100：12，但兩德在貿易結算時，西德馬克按照1：1官方比價來結算，「這啟示我們，為吸引台灣同胞，針對同大陸進行貿易活動的台灣企業和個人，在貿易結算時，是否可以效仿東、西德馬克的結算模式，在人民幣與台幣之間實施一個『兩岸之間』的結算比例，以便使跟大陸進行貿易往來的企業和個人更加受益，進而吸引他們同大陸進行貿易往來。」

但王英津不忘強調，享有此優惠結算應設置條件，如在政治上須堅持一中原則、反對台獨，且可行性尚須進一步論證。

王英津認為，西德憑藉其強大經濟實力，力推兩德間密切經貿往來和社會文化交流，增進雙方人民了解，克服兩德間日益加深的疏離感，東德雖知曉西德的意圖，但巨大的經濟誘因使東德始終難以下定決心，在互動政策上總是不斷鬆動。

王英津提到，福建省在兩岸融合發展的特殊地位，扮演「探路者」角色，可進一步在福建做好台灣青年報考地方政府公務員的試點工作，對政協委員、人大代表以及有關組織如工商聯等職位，亦可考慮給在內地工作居住的台胞分配適當名額。

事實上，福建省早在2010年就曾拋出「探索在專業性比較強的一些公務員崗位招考台灣專業人才」，當時馬英九政府時代的陸委會便強調，根據《兩岸人民關係條例》第33條規定，台灣人民不得擔任大陸黨政軍等公職，若違法將被處以10萬到50萬元新台幣（約合2.5萬至12.8萬港元）罰款。