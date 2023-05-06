華情侶魂斷峇里島　酒店曝保安不嚴：大堂員工睡覺、可從海灘入內

印尼峇里島一酒店5月1日發生一起命案，死者一男一女，皆為中國籍遊客。由於兩人死狀並不自然，當地警方正展開調查。中國駐印尼登馬薩總領事館工作人員周五（5日）表示，總領事館與警方一直在聯繫，目前不便透露具體情況。而在徵得家屬同意後，警方已對女性死者進行了屍檢。此外，由於當地酒店流行開放式設計，有中國網民質疑存在保安不嚴的隱患。



據印尼傳媒報道，案發現場有大量血迹（RadarBali網站截圖）

據早前報道，該對中國情侶當地時間5月1日早7時許，被發現死於峇里島金巴蘭洲際酒店（Jimbaran Intercontinental Hotel），男性死者躺在酒店走廊的陽台上，滿身鮮血，頸部及左腳有開放性傷口，左胸和左臂下有瘀傷和水泡；女性死者則躺在房間浴室內，頸部有被纏繞的傷口，額頭上有瘀傷，二人被發現時均全身赤裸。

閉路電視畫面顯示，早上6時32分，男事主滿身鮮血、四肢著地在酒店的走廊爬行，最終他仰面倒下死在離房間不遠的走廊。據了解，他一度在走廊中掙扎了逾20分鐘，直到凌晨6時55分左右才徹底失去生命跡象。酒店曾於早6時43分接到4228房間客人打電話，報告稱聽到走廊有呻吟和呼救聲。但當酒店工作人員趕到時，卻發現了兩名受害者的遺體。

死者生前共同命名的「雙子星名契」。 （微信）

報道指，男性死者為25歲的Li Chiming（音譯），女性死者為22歲的Cheng Jianan（音譯），二人分別來自江西和廣西，屬情侶關係，曾在2021年5月發布以雙方名字命名的「雙子星名契」證書。有Cheng Jianan的友人透露，她在南昌的大學就讀播音專業，身個很高，長得漂亮，情商也很高，雖然只有22歲，但為人處事非常成熟。她經常在微信朋友圈發布旅遊照，今年4月底去過香港，去年7月還和男友一起去過坦桑尼亞和泰國。而本科畢業後，她前往新加坡留學，友人表示：「他們環遊世界很久了，這一站到了峇里島。」

目前，這對命喪異國的年輕情侶的死因成為輿論焦點，經初步檢查，法醫表示，女死者的頸部上環繞了一圈很深的淤青，或被繩索或類似的東西勒過；男死者的身上則有兩處開放性創傷，應為銳器割傷所致，「自殘或者受到別人的攻擊都有可能」。對於是否有盜竊動機，南庫塔警察局刑事調查科負責人否認，因死者的私人物品並未丟失。目前，女方的遺體已進行屍檢，男方的遺體則尚未進行。

酒店保安不嚴惹議 知情人：開放式設計屬當地特色

另一方面，當地酒店流行開放式設計，有網民質疑保安不嚴。據悉，涉事金巴蘭洲際酒店位於峇里島金巴蘭海灘旁，曾在上月入住的林蘭（化名）表示，酒店的保安「一般般」，她凌晨辦理入住時，酒店大門僅有一名保安人員駐守，大堂外側有兩人。而3日後的凌晨2時，當她辦理退房時，大堂工作人員竟在後側房間睡覺，她需要叫醒對方才可辦理手續。

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另一住客張鑫（化名）亦認同酒店的保安不嚴，他透露，酒店臨街的主入口設有攔截桿，並有一名門衛，惟外來人若來到，一般都會獲友好問候並放行，並不會被追問身份，某次他們在外買完東西回來時，門衛直接微笑著開閘門，即是說就算不是酒店的住客，出入也能暢通無阻。張又稱，外人甚至可從海灘直接進入酒店內部，途中僅有一塊警示牌顯示該處是酒店的私有地界，並無保安值守。

據遊客介紹，此次發生命案的酒店房間是4223號房，當中「4」代表樓棟，「2」代表樓層，「23」是具體房號，故死者所在樓層應為2樓。在峇里島生活3年、從事建築行業的Howard表示，雖然當地星級酒店的保安和服務一般都挺好，但有相當一部分酒店靠近海邊，所以很難做到全封閉，有時海邊的遊客可直接進入酒店園區。而且，低層酒店和民宿採用開放式露台設計是當地一種特色，很多知名酒店亦如此，因其目標客群包括歐美遊客，他們不太喜歡過於封閉的環境。