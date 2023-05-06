世衞解除新冠疫情緊急狀態　梁萬年：不代表中國放任不管

世衞組織（WHO）周五（5日）宣布，新冠疫情不再構成「國際關注的突發公共衞生事件」，解除公共衞生緊急狀態。

國家衞健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年表示，世衞的這一決定不代表中國對疫情放任不管，「只要疫情危害仍然存在，我們就還要繼續做好相關防控工作。」



梁萬年介紹，監測病毒變異情況、繼續加強高風險群組疫苗接種、增強重症救治能力，及呼籲大眾保持良好衞生習慣等工作將繼續堅持。（新華社）

梁萬年接受央視訪問時稱，目前，人類抵抗力與病毒之間已經取得一個較平衡的狀態，也達到了《國際衞生條例》關於結束「國際關注的突發公共衞生事件」的基本要求。但這並不意味疫情危害徹底沒有，而是表明以人類目前的能力，可以有效控制這種危害。

梁萬年指，世衞這一決定對跨國交通、貿易、旅行的限制，將進一步減少甚至消除，「這應該是最大的影響。」中國的國際交往包括貿易、旅遊、學術交流等，都有望減少此前因部分疫情防控措施帶來的不便。

梁萬年說，世衞解除新冠疫情公共衞生緊急狀態，並不意味中國對新冠疫情放任不管。（視覺中國）

梁萬年說，但這並不意味中國對新冠疫情放任不管，「只要疫情危害仍然存在，我們就還要繼續做好相關防控工作，繼續和全球各國緊密團結，共同採取更具針對性的措施，保護好人民群眾的健康。」

對於後續將如何應對新冠疫情，梁萬年介紹，監測病毒變異情況、繼續加強高風險群組疫苗接種、增強重症救治能力，及呼籲大眾保持良好衞生習慣等工作將繼續堅持。