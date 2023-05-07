深圳藝術展作品現「我們是最後一代」　展出僅四日突宣布閉館維修

「時間的分岔——2023灣區當代藝術聯展」5月2日在深圳展出，5月4日舉行開幕式，藝術家黎薇作品《宣言》以泥土重現2022年疫情下面對極端防疫政策，一青年回覆公安的話：「我們是最後一代，謝謝你」，引發許多關注。



不過在開幕式兩天後，展覽場地「燕晗高地404空間」5月6日上午突然在微信公眾號宣布，因場地維修，即日起閉館維修。《香港01》記者5月6日晚間，再次詢問展覽開放時間，「燕晗高地404空間」僅回覆，開放時間另行通知。



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根據《藝術市場雜誌》介紹，「時間的分岔——2023灣區當代藝術聯展」原定5月2日到6月4日在深圳南山區華僑城燕晗高地404空間展出，展覽邀請了23位藝術家參與，共計展出70餘件作品。

策展人徐喬斯發布《歷史沒有結局》一文中寫道，「黎薇在其無法保存的參展作品裏，寫下『我們是最後一代，謝謝你』的時候，一場無聲的戰役早已打響。相比起80年代的藝術家們所擁有的歷史空間、機遇與熱情，黎薇的話語並不是一種悲觀。」

徐喬斯指出，2021年「灣區當代藝術聯展」就是以「時間的河」為題，在2019年的基礎上更豐富地展示了生活在粵港澳沿海流域的藝術家們的思想狀態和創作狀態。

此後（2019-2022）兩年的時間，彷彿是被挖走的日子。她指出，每個人的世界在經歷了「新冠疫情」年復一年的封控後，都變得不同往昔。人們飽受了身體、心理與精神多層空間的壓抑，經歷著漫長的時間。壓抑過後的烙印改變著人們對於原有事物的認知。

「我們是最後一代」曾被網民稱為年度最強音

2022年（去年）5月，內地堅持動態清零政策下，部分地方為實現清零目標，在執行手段上傾向極端，諸如陰性民眾被強制拉去方艙、破門入屋消毒等情況，都在網絡上引發一波波不小的反彈聲浪。

2022年5月11日晚間，一則只有1分30秒的短片，再度掀起內地互聯網的狂風巨浪。片中，一名男青年面對警員聲言「不去方艙影響三代」，淡然一句「不好意思，這是我們最後一代，謝謝」，被網民紛紛提名為「年度最強音」，許多網民認為「是這一年最響亮，卻也最悲傷的註解。」

該段影片顯示，三名著防護衣人員在一戶單位門前勸一對情侶入住方艙，但其中聲音聽上去很年輕的男住戶對此堅決拒絕，表示兩人是陰性，強制拉他們去方艙是違法、越權之事。

一番爭辯下來，胸前防護服上寫有警察字樣的男子厲聲呵斥道，如果不願意去，不僅會強制拉他們去，還會「影響三代」。青年立即回道：「不好意思，這是我們最後一代，謝謝」——這句話一時間成為網絡熱話，尤其當下官方致力推動「三孩」等政策下，這句話更顯份量。網民表示：「是甚麼時代，要讓一個年輕人用絕育來威脅這個國家？」

當時影片在微博瘋傳後被刪除，「#最後一代#」話題也被屏蔽：