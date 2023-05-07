華情侶魂斷峇里島新進展：15名證人被查　女死者胃部有液體待檢驗

印尼峇里島一酒店5月1日發生一宗命案，死者一男一女，皆為中國籍遊客。由於兩人死狀並不自然，當地警方正展開調查。目前，女死者家屬已抵達峇里島，與警方見面。警方今日（7日）透露，稱已有15名證人接受調查。

另外，法醫於昨日對兩名死者遺體進行初步檢查後發現，男性死者身上的傷口為利器所致，女性死者脖子上呈線狀的傷疑為繩子等物體壓迫造成，且在其胃中發現大量液體。



據早前報道，該對中國情侶當地時間5月1日早7時許，被發現死於峇里島金巴蘭洲際酒店（Jimbaran Intercontinental Hotel），男性死者躺在酒店走廊的陽台上，滿身鮮血，頸部及左腳有開放性傷口，左胸和左臂下有瘀傷和水泡；女性死者則躺在房間浴室內，頸部有被纏繞的傷口，額頭上有瘀傷，二人被發現時均全身赤裸。

據印尼傳媒報道，案發現場有大量血迹（RadarBali網站截圖）

警方：15名證人接受調查

據《紅星新聞》報道，峇里島警方發言人Stefanus Satake Bayu今日透露，已有15名證人接受調查。「我們確實在事件發生後對犯罪現場進行了調查，並對大約15名證人進行了調查。」他介紹，15人中包括酒店員工，以及熟悉酒店位置的外國人。

峇里島警方發言人稱，已有15名證人接受調查。（紅星新聞）

中國駐中國駐登巴薩總領館昨日表示，當地警方已就案件成立專案組，正全力查辦。領事館將持續跟蹤案件進展，及時向逝者家屬通報情況。

女性死者胃部有大量液體

女死者家屬於昨日抵達當地，與警方見面。印尼警方表示，應受害人父母要求，將對遺體進行屍檢。法醫初步檢查發現，男性死者身上的傷口為利器所致，其遺體左右兩側有開放性傷口，約11厘米長，背部也有傷口，左右手有割傷。

女性死者身上並沒有發現開放性傷口，但其脖子上的線狀瘀傷，疑似生前曾遭人勒頸。且因其在酒店浴缸內死亡，在其胃中發現大量液體，口鼻中也有液體流出。法醫已解刨女性死者遺體，並對其身體中的液體進行毒理學檢驗，以確定死者生前是否中毒。目前正等待檢驗結果，和關於兩具屍體檢查的進一步指示。

另外，內媒從江西省教育廳獲悉，22歲的女性死者程某為南昌工學院學生，還未畢業。