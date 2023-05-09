江蘇槍擊案｜槍手疑劫財失敗犯案　居民感驚訝：不是缺錢的人

5月4日，江蘇江陰市發生槍擊案，一名男傷者身中多槍，送院搶救後情況穩定，兩名槍手犯案後疑逃入山林。有傳事件原為劫財，但當地居民透露，其中一名槍手「不是缺錢的人」。



槍擊案發生於江陰市毗陵東路一帶。《紅星新聞》報道，一名周姓男傷者正留醫深切治療部，另一名傷者住院治療。傷者親友透過，周男身中多槍，目前身體情況平穩，但仍有子彈留在體內，後續會做手術取出。

槍擊案發生於江陰市毗陵東路一帶。（紅星新聞）

親友稱，周男每天凌晨3時許出門鍛煉，凌晨5時許回公司辦公。5月4日，周男獨自在公司內被兩名槍手尾隨，之後疑因劫財發生衝突。

期間，槍手向周男透露，已跟蹤對方約半年時間。槍手將周男押出公司，有市民目睹後上前制止並被擊傷，周男也在掙脫過程中被擊傷。

當地發出的《查緝通告》公開了涉案槍手耿某與陳某某的個人資料及圖片，並呼籲市民若有發現，請立即報警。

《查緝通告》公開了涉案槍手耿某與陳某某的個人資料及圖片。（紅星新聞）

5月8日，在江陰城區某小區，多位居民表示認識槍手陳某某。居民介紹，陳某某為江陰長山人，約20年前因拆遷搬至該小區，小區居民彼此間熟悉，「我們聽到他（槍擊他人）的消息都很驚訝」，但他們不清楚陳某某是否曾有案底。

在不少居民的眼中，陳某某「不是缺錢的人」。有居民透露，陳某某算是白手起家，「從小伙子開始做生意」，他從買賣小商品做起，之後在碼頭做生意，是公司老闆，曾擁有不止一間公司。

有居民介紹，陳某某今年50多歲，有一個姐姐，與妻子共育一兒一女。報道指，其妻婉拒回答相關問題。

兩名槍手犯案後持槍逃離現場，有傳逃入山林之中。警方已封鎖主要道路，地面和空中配合展開搜索。