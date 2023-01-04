桃園黑幫老大郭信一倒垃圾遭當街槍殺　檢方屍體發現9處彈孔

台灣桃園周一（2日）發生槍擊案，55歲的黑社會「黑人家族」老大郭信一倒垃圾時遭當街狙殺身亡。台灣檢方初步檢查發現，郭信一屍體上合共有9處彈孔，致命傷或為左胸近心臟部位中彈及其他貫穿槍傷，造成出血性休克。



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綜合台媒報道，郭信一居住在桃園市桃園區泰昌十街某社區3樓，因脊椎壓迫的健康問題，所以會固定外出活動，亦疑似因此被槍手掌握行蹤。

周一下午5時35分許，郭信一下樓倒垃圾時遭到身份不明的槍手連續開槍，導致全身多處中槍倒地不起。據閉路電視畫面顯示，身著黑衫的男性槍手狂追開槍，郭信一被擊中後一度試圖奮力逃跑，惟因體力不支倒地，槍手又開數槍後迅速回到一輛私家車內並駕車逃離現場。

當地警方接報後趕赴現場，發現郭信一倒臥在血泊之中，並且已無生命跡象，其左右肩膀各中1槍、左右鎖骨各1槍、右手掌1槍、左腹1槍，緊急送院搶救惟宣告不治。另外，警方在事發現場附近尋獲7個彈殼，初步研判槍手共開7槍。

通過進一步調查，警方發現事發地點偏僻，且距離路邊閉路電視有一段距離，因此研判槍手為預謀犯案，作案後還駕車逃逸至新北市三峽區、樹林區柑園街一帶，棄車後放火滅證。至於殺人動機、槍手身份，以及是否有幕後主謀等詳情，警方稱目前正在釐清。

郭信一活躍於上世紀90年代，在桃園有「黑道火庫」之稱。（聯合新聞網）

周二（3日），桃園市檢方對郭信一屍體進行檢查，初步發現其前胸、後背各有4處彈孔、右手1處彈孔，合共有9處彈孔，因部分為貫穿槍傷，郭信一被擊中幾槍須待解剖複驗確認。

據了解，綽號「黑人」的郭信一活躍於上世紀90年代，混跡桃園本土的小南門幫，在桃園有「黑道火庫」之稱，除了經營賭博、放高利貸及涉足砂石產業外，亦涉及多宗重大刑案，如發生在2000年9月的觀音殺警案，就是由他提供槍枝，他亦因此遭到拘捕並判刑5年8個月，出獄後繼續活躍。直到2015年又一次入獄，再次出獄後轉趨低調，不再過問江湖事。2019年，桃園發生血鷹幫車行挾持案，警方請郭信一出面勸降成功，9名人質因而獲救。