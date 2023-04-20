17歲台男持衝鋒槍當街射42槍如入無人之境　自首僅稱「心情不好」

台灣新北市周四（20日）驚傳槍擊案，一名17歲少年竟手持衝鋒槍在車水馬龍的大街朝店鋪門口掃射足足42餘槍，猶如電影場景的過程被現場民眾拍下。涉事劉姓少年事後自行向警方投案，更稱「自己心情不好」。案件疑涉及幫派鬥爭，詳細案情及槍枝來源尚待警方進一步釐清。



事發於上午8時52分左右的土城區四川路二段、信義路口，當時劉男搭乘的士到該處一間當鋪，持槍的他大搖大擺地下車，之後不顧周邊汽車和路人，在眾目睽睽下朝當鋪大門瘋狂掃射。現場冒出煙霧，巨大的槍響把一旁的路人全都嚇壞，紛紛四逃。

劉男把兩個彈匣42發子彈一掃而光，然後慢慢走回的士，全程神態自若，畫面宛如電影場面。而這一場面被路過的司機拍下，引起廣泛關注。

令人意外的是，劉男隨即搭乘的士前往板橋區大觀派出所投案，從犯案到投案，僅用了短短3分鐘時間。報道指，的士司機本來想立即開車走，但因為車門未關，怕被無辜波及，故原地等候，而當他載劉男前往派出所時，更一度因為太緊張而踩不下油門。

報道指，劉男相當有計劃性，投案後還請律師協助。至於動機，劉男沒有詳述，僅向警方透露「自己心情不好」。

而警方查扣槍枝一把、彈匣兩個（無子彈），並與土城分局積極釐清案情，朝槍炮、恐嚇、毀損等多項罪嫌偵辦。