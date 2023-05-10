中央氣象台預計，今日（5月10日）起至13日，江南華南等地將迎來新一輪降雨過程，下周初北方多地将迎來今年首個高溫日。



據國家氣候中心消息，今年南海夏季風將於5月16日前後爆發。南海夏季風爆發後，一般情況下兩周內，季風氣流將攜帶更為充沛的西南暖濕水汽從熱帶印度洋和南海輸送到東亞大陸，南方地區對流性強降水將顯著增多，西南雨季、梅雨將相繼開始。

中央氣象台預計，江南南部及華南等地將迎新一輪降雨過程，廣東、廣西部分地區可能有大到暴雨，部分地區日雨量可達大到暴雨級別，局地累計降雨量超過100毫米。

江南華南迎新一輪降雨，下周初北方多地將迎今年首個高溫日。（图 / VCG）

明日，兩廣地區雨勢再度增強，其中西藏北部和東部、青海南部等地部分地區有小到中雪或雨夾雪；西藏東南部、雲南南部、江南南部、華南大部等地部分地區有中到大雨，其中，廣西東部和東南部沿海、廣東西南部、海南島東部等地部分地區有暴雨或大暴雨。

氣溫方面，12日前後，中國大部地區氣溫將轉為較常年同期偏高，下周初北方將迎今年首輪高溫天氣。未來7天，北方大部到江南多地累計升溫幅度超過10°C，部分地區15°C以上，部分地區可達15℃以上。但在華南一帶，受強降雨影響，升溫乏力，廣州、福州等地未來幾天的最高氣溫將在25℃上下，較常年同期偏低，體感比較清涼。