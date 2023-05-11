秦剛參觀波茨坦會議舊址：中國國家統一必須要實現

國務委員兼外交部長秦剛在離德赴法前，於當地時間5月10日參觀波茨坦會議舊址並發表講話。秦剛稱，《波茨坦公告》（Potsdam Declaration，又稱作《波茨坦宣言》）重申《開羅宣言》（Cairo Declaration）的規定，包括日本所竊取的包括台灣在內的中國領土應歸還中國。



秦剛在講話中強調，戰後國際秩序必須得到維護，中國國家統一必須要實現。



秦剛參觀波茨坦會議舊址並在簽名簿上留言，「維護戰後國際秩序、促進世界和平繁榮、實現中國國家統一。」（新華社）

據中國外交部官網新聞稿稱，當地時間5月10日，國務委員兼外長秦剛在柏林參觀波茨坦會議舊址並發表講話。秦剛講話中提到，自己參觀波茨坦會議舊址，「歷史和現實交錯，令人感慨良多。1945年召開的波茨坦會議對奠定二戰後國際秩序發揮了重要作用，對中國人民具有特殊的歷史意義。」

他提到，會後發表的《波茨坦公告》重申了《開羅宣言》的規定，「包括日本所竊取的包括台灣在內的中國領土應歸還中國。這是世界反法西斯戰爭的重大成果。這是3500萬中國軍民用生命和鮮血換來的。」

秦剛批評，今，美國口口聲聲要維護以規則為基礎的國際秩序，卻把自己當年起草的《波茨坦公告》拋在腦後，支持、縱容「台獨」分裂活動，破壞戰後國際秩序，損害中國主權和領土完整，中國人民決不答應。

秦剛說，「我們要牢記歷史給我們的警示：戰後國際秩序必須得到維護！國際公平正義必須得到伸張！搞台獨分裂，挑戰國際公理和秩序，逆歷史潮流而動，注定是絕路一條。中國國家統一必須要實現！」

秦剛：台獨是台海和平穩定的最大威脅

秦剛此前接受《中東報》採訪，被問到中美會因台灣而爆發戰爭嗎？秦剛稱，台獨是危害台海和平穩定的最大威脅。「中方始終堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但也保留採取一切必要措施的選項。」

秦剛稱，台海局勢持續緊張根源在於民進黨當局「倚美謀獨」，拒不認同一個中國原則。美方為遏制中國發展，搞所謂「以台制華」，一邊聲稱奉行「一個中國政策」，一邊卻執意與台灣民進黨當局升級官方往來和實質關係，一邊說不支持台獨，一邊卻向台灣出售先進武器、縱容其「以武謀獨」。

他指出，台灣問題是中國核心利益中的核心。當前，美方在台灣問題上的所作所為，不僅是對一個中國原則的嚴重違背，更是對戰後國際秩序、國際關係基本準則的嚴重破壞。美方若真心希望台海和平穩定，就應該回歸一個中國原則的本源本義，明確反對和制止台獨。