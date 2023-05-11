秦剛與法國外長科隆納會面　加快推進各領域的交流合作

國務委員兼外長秦剛繼續歐洲之行，由德國轉抵法國，與法國外長科隆納（Catherine Colonna）會晤，討論烏克蘭危機等議題。



秦剛表示，中方願同法方一道落實好中法元首達成的重要的共識，加快推進各領域的交流與合作，特別是人文領域的交流，加強國際事務合作，攜手應對全球性挑戰，推動緊密持久的中法全面戰略夥伴關係不斷發展。

秦剛指出，中國始終視歐洲為全面戰略夥伴，一貫旗幟鮮明支持歐洲加強戰略自主、在國際舞台發揮積極作用，主張中歐關係不針對、不依附、也不受制於第三方。中法、中歐應在擴大雙向開放中實現共贏合作，構建更加穩定互信的中歐供應鏈夥伴關係。

科隆納則指，中國在國際舞台上扮演重要角色，為全球和平與穩定發揮的重要作用。法方重視對華經濟關係，認為這種關係是互相依存、互利互惠的，也是互補、開放和透明的。

秦剛介紹了中方在烏克蘭問題上的立場和所做工作，強調中方致力於推動危機的政治解決，同各方保持著溝通，將繼續為此發揮建設性作用。科隆納表示中方應該努力說服俄羅斯充分尊重聯合國憲章。科隆納早前在內閣會議上表示，北京應該敦促俄羅斯回歸和平，透過中俄建立的關係，讓俄羅斯理解人侵烏克蘭已陷入僵局。