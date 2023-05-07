片仔癀時隔3年再度漲價　曾一粒難求被炒至過千元

時隔3年，片仔癀再因主要原料及人工成本上漲等原因再度漲價。5月5日起，國內市場零售價從原價590元/粒（人民幣，下同），上調至760元/粒。



5月5日，漳州片仔癀藥業股份有限公司發布公告稱，鑑於片仔癀產品主要原料及人工成本上漲等原因，公司決定自公告之日起，片仔癀錠劑的國內市場零售價格從590元/粒上調到760元/粒，供應價格相應上調約170元/粒；海外市場供應價格相應上調約35美元/粒。

5月5日，漳州片仔癀藥業股份有限公司宣布調整片仔癀零售價及供應價格。（極目新聞）

本次是片仔癀時隔3年來再度宣布調價，也是歷史上最大漲幅。在淘寶，片仔癀的零售價格已調整為760元/粒。

內地傳媒報道，多間藥房均表示「已經很久沒有來貨」，顧客需要提前訂購，但到貨時間未明，要等廠家分貨。有片仔癀體驗館負責人稱，片仔癀錠劑暫時沒貨，要等5月份的公司配額，預計中旬才到貨，「基本上每個月月尾到下月初，店裏都處於斷貨狀態」。

20年來，片仔癀因曾多次漲價被稱為「藥中茅台」。西南証券統計，2004年至2020年，片仔癀錠劑產品零售價曾漲價19次，從325元/粒升至590元/粒，提價幅度81.54%。

2021年，片仔癀曾出現高價、限購、一粒難求等情況，在網購平台上更炒賣至過千元，連帶香港的供應亦受影響。彼時，位於佐敦的「片仔癀國藥堂」已經限購，每人只可買兩粒，每粒838港元。

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據片仔癀香港官網，目前漳州片仔癀10粒裝顯示為「允許無庫存下單」，售價為8990港元，平均每粒899元；香港屈臣氏網站則顯示暫無存貨。

中央財經大學副教授劉春生曾表示，片仔癀的價格之所以不斷上漲，一方面是因為原料成本較貴，另一方面則因片仔癀有國家級的絕密配方。

片仔癀前身漳州製藥廠成立於1956年，獨家生產片仔癀系列產品，1999年改制設立漳州片仔癀藥業股份有限公司。

漳州片仔癀官網介紹，片仔癀是國家一級保護中藥，含有三七、蛇膽、牛黃、麝香等名貴成分，主治清熱解毒，涼血化瘀，消腫止痛，具有保肝降酶、去除肝脂和舒緩肝問題等功效，被譽為「國寶名藥」。