藥中茅台｜片仔癀董事長潘杰辭職　上任8個月公司市值增逾800億元

僅上任8個月的漳州片仔癀藥業股份有限公司董事長潘杰，近期因工作調整辭職。



12月10日，漳州片仔癀藥業股份有限公司（下稱片仔癀）公布，董事長潘杰因工作調整，辭去董事、董事長及董事會下屬專門委員會委員等職務，並由漳州市國資委副主任林緯奇接任董事長一職。

今年來，片仔癀已有兩任董事長辭職。4月8日，在片仔癀任職6年多、58歲的董事長劉建順宣布因個人身體原因，向董事會申請提前退休，辭去公司董事、董事長及董事會下屬專門委員會委員等職務。在加入片仔癀前，劉建順歷任漳州市委組織部、漳州市政府駐北京辦事處和東山縣縣委等。

漳州片仔癀藥業股份有限公司公布，董事長潘杰因工作調整，辭去董事、董事長及董事會下屬專門委員會委員等職務。（微信＠中國網海峽頻道）

《時代財經》報道，1987年，潘杰已任職漳州製藥廠的出口部經理，而漳州製藥廠為上市公司片仔癀大股東九龍江集團的前身。自1999年起，潘杰歷任漳州市片仔癀集團公司副總經理（市製藥廠副廠長）；漳州片仔癀藥業股份有限公司董事、副總經理、總經理；漳州市九龍江集團有限公司（片仔癀控股股東）董事長。

今年4月8日，潘杰任漳州片仔癀藥業股份有限公司董事長。他接任董事長後，片仔癀就因斷貨出現「天價」，原價每粒590元的片仔癀被炒至上千元，最高時甚至被炒至近每粒2000元。

在潘杰出任片仔癀董事長當日，片仔癀總市值約2000億元。截至12月9日收盤，片仔癀最新總市值為2811億元，漲幅約40%。

據介紹，接任董事長的林緯奇現年55歲，曾任職片仔癀海外總經銷商「香港漳龍實業有限公司」的總經理助理、副總經理；2014年3月至2021年11月，任福建省漳州市國資委黨委委員、副主任。

公開資料顯示，漳州片仔癀藥業有限公司是以醫藥製造、研發為主的中華老字號企業，以「片仔癀」為主要產品。片仔癀是國家一級保護中藥，含有三七、蛇膽、牛黃、麝香等名貴成分，具有保肝降酶、去除肝脂和舒緩肝問題等功效，因功效顯著被譽為「國寶名藥」，其處方、工藝均被中國中醫藥管理局和國家保密局列為國家絕密。