傳400溫州客滯留不回、意大利停發團簽　官方闢謠：僅上海受影響

近日傳出有 400 名內地團客抵達意大利後，以各種方式非法滯留當地，導致意大利領事館暫停所有團簽。對此，意大利簽證服務中心回應，上海區域的意大利簽證因預約已滿，暫時無法預約，北京及重慶領區仍可正常辦理上述簽證。



內媒報道，5月11日，一則意大利簽證暫停辦理的消息在社交媒體發酵，發文者稱，收到旅行社內部通知，意大利使館停止受理團簽，目前所有意大利的產品全部停止售賣，已經收客的旅遊團需要為客人辦理退團，待使館開放團籤後才能開始收客。

有知情人士爆料，意大利領事館突然停掉內地旅遊團簽，與近期滯留意大利的溫州旅遊團有關，該團透過上海眾信旅遊送簽，傳出滯留當地的中國旅客達 400 人。

無獨有偶，上個月也有爆發一起北京出發前往歐洲的旅行團中，一名60歲內地大媽在意大利旅遊行程中，擅自脫隊失蹤的事件。

有內地網民分析，這些人目的地可能並非是意大利或是歐洲，而是將意大利當作跳板，轉往其他國家。這種手段會對申請歐洲簽證的「同胞」造成非常大的影響，「前人砍樹，後人遭殃」，增加簽證審批的難度。

對此延燒內網輿論的傳聞，意大利簽證服務熱線客服12日對外澄清，由於上海領區預約人數過多，因此暫停辦理意大利「如意簽」，北京及重慶領區仍可正常辦理上述簽證。

如意簽是指，簽證中心為申請者提供付費上門簽證服務，申請者可自己選擇遞交簽證申請場所，在簽證中心所在地以外地區及城市也可以選擇上述服務；如意簽申請人可以是個人，也可以是團隊。至於ADS簽證則僅限於在被批准的一個國家內旅遊，不可簽轉、不可延期、須團進團出。

面對外界質疑，意大利簽證服務熱線客服重申，意大利目前尚未開放ADS團簽，各個領區個人旅遊簽證及其他簽證也可正常預約辦理，沒有收到可能會受影響的通知。