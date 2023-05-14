有片｜山西27歲男因感情糾紛殺多人　再駕車撞警察途人致7死11傷

昨日（13日），山西省呂梁市興縣一名27歲男子因感情糾紛殺害多人後，再駕駛一輛私家車逃竄，將1名出警人員和13名行人撞倒。事故共造成7人死亡，11人受傷。



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據官方通報，事故發生在13日下午2時許。27歲男子郭某亮因感情糾紛在奧家灣鄉溝門前村將21歲女子郭某英致傷，將郭某英的奶奶、郭某英的丈夫及郭某英的兒子殺害。

隨後，郭某亮駕駛一輛白色私家車逃竄，將1名出警人員和13名行人撞倒。截至目前，該案件共致7人死亡，11人受傷。目前郭某亮已被警方抓獲，案件正在進一步偵查中。

目擊者：事發路段為鬧市區 人流量大

內媒南方網報道指，目擊者拍攝的現場影片顯示，一輛汽車撞向多名行人後繼續行駛，接著撞上多輛電動車及汽車，最後在撞上一輛計程車後停止。被撞行人倒在路邊，其中包含孩童，現場醫護人員正在進行救治，警方也到達現場進行處置。

現場影片又顯示，事故現場一輛白色私家車、一輛本地計程車以及一輛紅色私家車，三車車頭均損毀嚴重。

有目擊者表示，撞車事發地晉綏東路是當地的鬧市區，又有課外補習機構，周六下午不少家長都在街上接送孩子，加上天熱了當地騎電動車的人挺多，當時路上的人流量挺大。