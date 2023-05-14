廣州海珠民房凌晨起火　一家5口遇難　居民：消防趕到已無呼救聲

今日（14日）凌晨2時許，廣州市海珠區有民房起火，5人經搶救無效身亡。起火原因有待調查。



廣州消防通報，凌晨2時48分，支隊指揮中心接報海珠區寶崗西後橫街一民房起火。現場明火已撲滅，消防在清理火場中共搜救出5人，均搶救無效死亡。

據《封面新聞》報道，起火地點在廣州市海珠區寶賢社區。5位遇難者是一家人，一對50多歲的姊妹和他們各自的丈夫，其中遇難的小女孩是妹妹的孩子，年僅約16歲，在附近讀書。

（影片截圖）

事發附近便利店老闆王先生稱，自己聽到聲響後在陽台上看到對面房屋起火，聽到屋內有女孩大聲求救，但由於火勢太大，附近居民無法靠近。消防趕到時，屋內已聽不到求救聲。

火災現場影片顯示，消防趕到前，起火建築的一樓和二樓均有火舌冒出。據現場消防人員描述，火災發生後，消防車無法直接到達起火建築樓下，通過在巷子中鋪設水帶後才引水到火場撲救。

火災現場影片顯示，一樓二樓均有火舌冒出。

據報道，事發居民樓在老舊小區內，門前街巷狹窄，僅可並行通過2至3輛電動自行車。而該社區幾乎所有建築環境情況都與起火民房相似。

海幢街道辦公眾號資料顯示，寶賢社區是一個典型的老舊小區，面積僅0.08平方公里，房屋多數建於20世紀80年代，常住人口超過5000人，以老年人居多。

社區雖然老舊，但社區設置了微型消防站。社區工作人員表示，火災發生在凌晨時分，微型消防站工作人員帶著工具趕到火災時，消防員已開始滅火作業，「當時火很大，消防站用於處置小火的工具已不再適用。社區內按規定配置了消防栓等設施。」

工作人員介紹，起火原因還不清楚，正配合消防調查。針對傳言稱，是電動自行車電池起火引起，該工作人表示，社區要求不能將電動自行車電池帶入家中充電。社區在多處都張貼了充電消防隱患的宣傳海報。

直至今日中午，起火建築尚未完成排查，警戒線內居民出帶走必要物品外，暫時不能返回居住。