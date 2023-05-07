廣州業主擅拆主力牆　多戶牆身現裂紋地板沉降　住戶搬離住所避險

廣州白雲區有業主擅自拆除主力牆，導致同幢多個單位的牆身出現裂紋，甚至地板沉降等問題，多名住戶已搬離住所。

5月6日，白雲區住建交通局介紹，涉事單位已完成臨時加固支撐工程，目前建築結構穩定可控，當局將盡快完成永久性加固補強工程。



事發位於白雲區嶺南新世界小區。近日，有住戶發現樓下單位的業主擅自拆除主力牆，遂聘請鑑定公司對2-D7棟204室和304室進行房屋安全鑑定。

4月12日，廣東合準檢測鑑定有限公司出具的鑑定報告顯示，204室和304室符合「嚴重損壞」的標準，結構構件拆除已嚴重影響該建築結構的安全，存在發生脆性破壞的風險。

《海報新聞》報道，2-D7棟樓高15層，204室的陽台未封窗，僅用膠篷布遮蔽；2樓走廊牆身和地面貼滿寫有「正在施工」字樣的保護紙。204室門口被木板擋住並上鎖，門上貼有3張告示，交代了相關部門對該事件的回應與後續處理。

物業管理公司和其他住戶透露，204室的業主幾年前曾報備過一次裝修，完工後，物業管理公司並未驗收。後續裝修時，204室業主沒有再報備或申請延期。

有住戶反映，204室業主近年斷斷續續裝修，「吵得很，幾年了，找物業投訴也沒有用」、「他把門樑都砸了，他的門都跟別人的不一樣！」。

204室樓上的多名住戶稱，他們已在住戶聊天群內協商溝通，暫時不會搬離，正在等候相關部門的安排，並相信此事能得到妥善處理。目前，相關業主獲悉房屋質量檢測已經完成，預計5月底能完成修復工作。

對於住房後續的安全問題，大部分住戶相信經過加固與恢復後能夠解決，但仍有小部分業主對住房安全表示擔憂，「擔憂還是會有一點的，天天住這裏嘛」。

據了解，2-D7棟一樓是一間幼兒園，有家長透露，幼兒上學並未受事件影響。

2-D7棟一樓是一間幼兒園。有家長透露，幼兒上學未受事件影響。（影片截圖）

5月6日，白雲區住建交通局介紹，經現場查勘了解，2-D7棟204室有兩面主力牆存在私自破壞及部分結構樑被切除的情況，該局已於4月正式立案查處。

同時，小區所在的永平街道辦事處已於4月8日至18日委託有資質的加固補強公司完成對204室的臨時加固支撐工程。市、區住建部門委託相關專家到場查看，經專家綜合研判，目前該幢建築物整體結構穩定可控，業主可繼續正常居住，但需要盡快開展永久性加固補強施工。

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目前，白雲區相關部門已委託市檢測中心、市設計院、市建研院，分別進行全程結構安全性鑑定和變形監測、開展修復加固設計、實施永久性加固補強工程，以徹底消除房屋結構安全隱患。白雲區住建部門將安排專家指導加固修復施工，全程監督施工過程，爭取在短時間內完成永久性加固補強工程。