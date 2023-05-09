一夜驚變｢百萬負翁｣　乘客曝欠廣州地鐵654萬　官方：可正常出站

近日，廣州一網民發出自己欠地鐵654萬（人民幣．下同）的圖片，引發網絡關注。廣州地鐵回應表示，已讓該乘客正常出站，正在核查原因。



名為「默默無聞」的網民發帖稱，7日時搭乘地鐵時可以進站，但不能出，服務中心也未能幫其解決。「想著也就是故障最多扣全程費用，沒想到8日非但沒解決，問題更嚴重了。」

該網民稱，一夜醒來竟發現欠地鐵600多萬，不知自己是承包了一段地鐵，還是請全線路的乘客免費乘地鐵了。其發出的圖片顯示，應付金額為6543114.24元。目前事情還在處理當中。

該網民發出的圖片顯示，其欠廣州地鐵約654萬元。（網民@默默無聞）

廣州地鐵回應內媒查詢表示，業務部門已經查詢到相關站點，目前正在進一步核實排查原因。就其了解，一般情況下，不可能出現乘客有巨額欠款的情況。出現該問題後，涉及的地鐵站點相關工作人員也及時讓該名乘客正常出站。

廣州地鐵（視覺中國）

驚人的欠錢數目，在網絡引發熱議。有網民以一日20元為標準，600多萬可搭820年地鐵。還有人調侃該乘客一夜變成「百萬負翁」。

網民討論▼



「你這是讓廣州地鐵拉著你往返了一趟火星麼」

「這是偷了節車廂回家嗎」

「你這是買的那一段的運營權限」

「欠65塊錢我可能會著急擔心扣款，650萬的話就算了」

「請問你買的是超級無敵宇宙商務票嗎？」

