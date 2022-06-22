戲劇性尋親：78歲婦四川街頭向清潔工問路　對方竟是失聯24年女兒

內地78歲婦人蔡佑秀與女兒失聯24年，近日，一直在幫她尋親的四川閬中警方通知她已找到女兒，並安排第二天見面，心情大好的蔡佑秀遂走出賓館到附近散步。戲劇性的一幕是，當時蔡佑秀一時找不到路，於是向街頭一名清潔工人問路，詎料對方竟就是她牽腸掛肚的女兒胡均。



這個故事要從1999年3月說起，時年23歲的重慶雲陽縣人胡均經熟人帶領，前往浙江義烏一家飾品廠打工，當時她只攜同500餘元人民幣的路費和生活費。可是到當地後，熟人因工廠生意不景氣而率先離開，留下胡均一人在廠裡。期間，她給家人打長途電話報平安，但緊接因工廠搬遷，寫有座機號碼的紙條被弄丟，導致她從此和家人失聯。

後來，雖然胡均試著給家鄉寫信，但卻被郵局以收件人地址不詳退回。她表示，自己家鄉地處三峽水庫庫區，原來住的地方是淹沒區，隨著庫區移民，家人搬到其它地方，自己自此無法跟家人聯繫。之後，胡均與來自閬中的丈夫相識相戀並成婚，育有兩個孩子，曾常年在浙江打工，直到2020年才回到閬中。對於一直未能回雲陽尋親，她表示內心非常自責和內疚。

那一邊廂，胡均外出打工的當年，其父就已因意外去世，撫養妹妹和弟弟的重擔就落在蔡佑秀一人肩上。為讓兩孩順利上學，這些年蔡佑秀當過保姆、賣過豆腐腦，一邊為生活奔波的同時，還要四處打聽胡均下落。屋漏偏逢連夜雨，大女兒未找到，二女兒便又因一場不幸的意外去世，只剩下兒子的蔡佑秀甚至一度因連環變故而想過自殺。

蔡佑秀決心尋女。（紅星新聞）

後來，隨著兒子成年可以自顧，蔡佑秀遂又把重心放到尋找失聯的胡均，並通過託人打聽得知其可能在閬中。今年5月，已快將年屆八旬的蔡佑秀隻身前往閬中，經派出所了解情況後，在附近的一家賓館住下等待消息。為蔡佑秀尋女一事大受感動的賓館老闆也主動為她四處奔波，不論刑偵大隊、媒體，還是古城大街小巷的遊客，都成了求助的對象。

最終，閬中警方根據蔡佑秀提供的尋親信息，向轄區逾10個派出所發出協查通知，並成立協查聯絡工作群，之後對當事人及時進行了血液採集，並在南充市局的支持下，對20年來失蹤人口和外面遷入閬中人口進行篩查，結果在6月初發現胡均的遷入時間、年齡、姓名高度符合，經DNA數據分析比對證實血緣關係。

6月9日，母女二人獲知消息，按安排預計翌日上午在閬中市公安局刑偵大隊見面。就在此時，蔡佑秀心情大好出門散步，並在走到東風中學門口時問路，想回派出所，結果被問的人正是正在東風學校門口做清潔的胡均。

蔡佑秀和胡均戲劇性重逢，老人家並對多了兩個外孫女感到非常開心。（紅星新聞）

胡均稱，當時她轉過身第一眼就認出了母親，為此激動不已，可母親一時三刻認不出年齡變大、穿著環衛服裝還戴著一副眼鏡的她，還擔心遇上騙子，最終給警官打了電話才確認。

現時，蔡佑秀對大女兒家庭美滿幸福，還有兩個外孫女感到非常開心，覺得虧欠母親的胡均則表示，自己沒有盡到孝道，將在餘生好好陪伴母親，讓對方的晚年生活更幸福。