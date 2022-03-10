浙江婦尋子26載哭瞎眼終病逝　兒5年後被找到始知與母曾互加微信

浙江台州女子楊素慧的兒子徐劍鋒在4歲時於廣東廣州被拐，此後她與丈夫離婚，獨自赴全國各地尋子26年，更為兒子哭瞎了一隻眼睛，又在後來罹患肺癌。2017年初，她在與時間的競賽上不敵死神，終抱憾離世，未能再聽到夢寐以求的那一聲「媽媽」。

今年3月，被拐31年的徐劍鋒終於被找到，令人唏噓的是，原來早在6年前，兩母子便機緣巧合下互加了微信，可是最終卻未能相認。



事件要由1991年說起，據楊素慧生前憶述，當年丈夫在廣州南方大廈做眼鏡生意，不料發生了小意外，她便放下幼師的工作帶上一對兒女南下照顧丈夫。不久，兩名分別二十七八歲及約五十歲的男子主動接近他們，雖然二人表現出對徐劍鋒的喜愛，但夫妻倆還是產生了懷疑，約定要合作看管好兒女。

可是最後還是防不勝防，當年6月5日，徐劍鋒在南方大廈被拐。楊素慧丈夫稱，當日他接過一根由上述年輕男人遞上的煙來吸後，沒多久就失去知覺，醒來就發現兒子不見了。

次年，丈夫帶上女兒回家鄉，楊素慧獨自留在廣州尋子，夫妻倆從此很少再聯繫，最終於2000年離婚。而為了找孩子，楊素慧多年來吃盡苦頭，晚上失眠、做噩夢是平常事，後來左眼更因哭得太多而失明。2013年，當她聽聞浙江某村有個人似是被拐的，就獨自一人去找孩子，結果被發現遭人持鋤頭追打。

禍不單行，已因過於悲傷沒了一隻眼睛的楊素慧，肺部也發生了病變，在2014年確診肺癌。雖然醫生一再囑託好好養病，但她反而更加瘋狂地尋子，只為與死神賽跑，在倒下前再聽一聲「媽媽」。

可惜事與願違，楊素慧於2017年1月抱憾離世，終年57歲，至於尋子一事就由相識多年的志願者燕子和其他尋親家長接棒。

又努力了5年後，在警方幫助下，徐劍鋒被找到，對楊素慧的承諾終於實現。周一（7日），警方告知燕子，經DNA比對，徐劍鋒證實為楊素慧兒子，原來他一直生活在離廣州不遠的惠州。雖然因疫情原因，徐劍鋒尚未能回浙江祭拜母親，可透過視訊通話，他已哭紅了眼。

而得知消息後，尋子家長杜小華已率先驅車千里到楊素慧的墳前，「大姐，我們把劍鋒找回來了，你在地下可以安息了，你吃過的苦我們總算有了交代」；另一家長孫海洋也稱，將帶徐劍鋒到浙江告慰楊素慧。

令人唏噓不已的是，原來母子倆幾年前就差一點就相遇。已在惠州成家的徐劍鋒稱，他自小就知道自己是被拐賣的，當年他是成功逃跑到一個村子，被一戶人家收養才脫險。

6年前，他曾經看過楊素慧生病後堅持尋子的新聞，並覺得照片中的小孩很像他，遂聯繫相關人士。當時他的心態是，不管他是不是楊素慧的兒子，都想叫她一聲媽媽，只是由於工作實在太忙，才不了了之。

值得一提的是，當年他還加了楊素慧的微信，只是二人沒有聊天。他懊悔不已說道：「直到現在，我才知道當年我想喊媽媽的人，真的是我的媽媽。」