廣東計劃開發「媽媽崗」：創造生育友好型工作環境

《正觀新聞》報道，日前，廣東人社廳擬在全省廣泛開發「媽媽崗」，創造生育友好型工作環境，拓展婦女就業空間，提升育兒婦女就業技能。



日前，廣東省人社廳發布《關於推行「媽媽崗」就業模式促進婦女就業的實施意見（徵求意見稿）》（下稱《徵求意見稿》），提出在全省廣泛開發「媽媽崗」，拓展婦女就業空間，明確「媽媽崗」主要用於吸納法定勞動年齡內對12周歲以下兒童負有撫養義務的婦女就業，工作時間、管理模式相對靈活，方便照顧工作和育兒。

《徵求意見稿》明確，企業、個體經濟組織、等組織可以按規定開發設置「媽媽崗」，鼓勵用人單位拿出部分專業技術和管理崗位用於「媽媽崗」設置，鼓勵規上限上企業設立「媽媽崗」，加強「媽媽崗」就業服務，收集發布「媽媽崗」招聘信息，編制規范運行的零工市場「電子地圖」，支持開展「媽媽崗」技能培訓，提升育兒婦女就業技能。

《徵求意見稿》提出，創造生育友好型工作環境，鼓勵用人單位設立「媽媽崗」車間、「媽媽崗」生產線等，並建立「婦女之家」，為員工提供福利性嬰幼兒照護服務。同时，靈活確定崗位工時等內容，鼓勵引導「媽媽崗」實行靈活上班和彈性工作的方式，結合實際科學制定勞動者工作量和勞動強度，方便婦女更好地兼顧照料兒童和工作。