露營經濟能否持續火爆？　廣東多地「露營+」開啟新玩法

搭上一頂帳篷，或在公園野餐、玩飛盤、放風箏，或與三五好友圍坐在一起煮咖啡閒聊……今年「五一」，各地的露營活動豐富多彩，「露營經濟」引人矚目。熱鬧背後，很多人也在關注：露營經濟有什麼新趨勢，能否持續火爆？

連日來，羊城晚報記者走訪了解到，廣東多地露營行業正不斷探索「露營+」的新玩法，希望用一頂帳篷撐起更多人的「詩與遠方」，也為露營經濟帶來持續的新動能。



深圳：率先開放公園露營 打造特色消費場景

豐厚的生態資源是居住在深圳的人們耳聞目睹、可感可觸的幸福家底。公園裏，小小的帳篷接連成片，撐起城市的「綠色會客廳」。深圳是全國最早開放公園露營的城市，目前全市範圍內劃定的公園露營地由2021年的21個升至42個。這些露營地遍布深圳各市屬公園，靠近山湖海等特色風景資源，服務配套設施完善。

如今，在深圳的公園裏搭帳篷享受閒暇時光，已是稀鬆平常的事。各項戶外活動、音樂、話劇、輕餐飲送到帳篷門口，為公園裏的人們提供更詩意的露營生活。不僅如此，深圳還發布文明露營倡議，號召市民愛護環境，共建共享「城市會客廳」。

文化活動送到草坪。（羊城晚報）

文體大餐送到帳篷門口

走進公園，深圳市民感受到的不僅是鳥語花香、綠蔭如畫，更有一頂頂帳篷撐起的「詩與遠方」。

為豐富公園遊憩服務功能，開拓自然野趣體驗空間，今年3月28日，「山海連城 開放共享」2023深圳公園露營文化週在深圳灣公園日出劇場啟幕，在公園露營開放區形成多元共建共享的良好氛圍。活動的7天時間內，26項品類豐富的文娛體育活動進駐日出劇場大草坪，直達市民身邊，為公園露營增添文化意蘊。此外，露營文化週還推出「深圳公園露營帳篷區點贊榜」，公園管理部門根據市民的喜好、習慣以及投票的結果，傾聽市民意見，進一步完善指導未來的公園建設。

近年來，深圳持續推進國際一流「公園城市」建設，園林綠化領跑國內城市，「公園裏的深圳」成為城市新樣式。到功能豐富、綠意蔥蘢的公園露營，更是備受深圳市民喜愛的戶外活動。

塑造「公園+」新場景

公園+市集、公園+露營、公園+美食、公園+商圈、公園+文創、公園+文旅、公園+電影、公園+音樂、公園+汽車、公園+潮玩……

在積極推進公園綠地開放共享的同時，為了讓市民在公園留得住、玩得好，深圳城市管理部門還創新打造出一系列獨具特色的「公園+」消費場景，解鎖深圳人的戶外「逛吃」新體驗。

今年，深圳城管就在蓮花山公園蓮花湖畔，打造了全新的公園營地書吧、共享露營場景、湖畔音樂聚會——「YUAN生活城市營地」，在節假日期間推出特色體驗活動。光明區的明湖公園光字號集市更是將露營、音樂節、圍爐煮茶、美食文創和潮玩進行了多元融合。

目前，深圳城管還會同深圳市商務局、市場監管局、文化廣電旅遊體育局及團市委聯合印發了《關於促進公園消費體驗的實施方案》。結合該方案，一系列與市民生活息息相關且貼近市民的市集、露營等活動，將走進深圳各大公園，進一步滿足居民對公園休閒娛樂消費的需求。

梅州銅鼓峰景區露營地。（羊城晚報／受訪者供圖）

梅州：主打親近大自然 自駕露營成旅遊新風尚

和風煦日，三五好友圍爐煮茶；漫天星空，一家人其樂融融……近年來，在梅州各景區、郊區農場、大草坪上紮營燒烤、野餐、玩耍的露營旅遊方式受到市民喜愛，親近自然的自駕露營旅遊正成為「爆款」，為梅州旅遊發展注入新活力。

立足資源優勢 打造「網紅」景點

登上粵東第一峰銅鼓峰，朝看日出雲海，夜觀璀璨繁星，整齊的露營帳篷在節假日接待了一批又一批前來親近自然的遊客。 「我們是一家三口前來露營的，孩子看到很多星星，非常高興。」在豐順銅鼓峰生態旅遊區，正在自助燒烤的市民古女士如是說。

銅鼓峰景區內山體連綿起伏，常年雲霧繚繞，且植被豐富，山溪清澈。憑藉優美的原生態自然環境，豐順銅鼓峰生態旅遊區於2020年開始建設露營地，目前已有5000餘平方米，可同時容納五六百人露營。該旅遊區相關負責人彭金虹說，露營旅遊受氣候影響大，冬春人數較少，夏秋季節如果不下雨則基本每個週末都會爆滿。

「除了銅鼓峰，選擇到陰那山五指峰露營的遊客也挺多。」梅州市綠野國際旅行社有限公司總經理楊上輝介紹，陰那山上建有科普天文館，山下有千年古剎靈光寺，旅游資源豐富，爬山時間適中，適合親子遊群體。「在大自然中看雲卷雲舒，對於生活節奏快的現代人來說是一種難得的放鬆，而露營恰好能給大家這種體驗。」楊上輝說。

與自然同行 解鎖露營「留量」密碼

「以天地為被，山川為枕」的露營旅遊雖能讓人零距離接觸大自然，但如果配套設施不完善、不過關，反而會讓遊客覺得「花錢買罪受」。對此彭金虹深以為然：「我們景區建有獨立沖涼房、洗手間，冷熱水供應方便，還有一個粵東最高的戶外露天KTV。」建好露營地及其配套設施後，豐順銅鼓峰生態旅遊區的門票業績逐年增長，2022年比2020年業績增長了近三倍。

「這個『五一』假期，我們主打『與自然同行』這一主題，除了普通帳篷，還開放了樹屋帳篷和樂高小屋，接待了2000多名遊客。」梅州市源自然農業發展有限公司負責人陳海珠說，自2021年在梅江區西陽鎮桃坪村建造露營地以來，他們策劃舉辦了「露營+親子教育」的自然教育活動、「露營+採茶」的茶旅文化活動、「露營+徒步」的帳篷文化節等，拓展露營旅遊的玩法，這或許是讓露營旅遊留住更多遊客的一條可供參考的路徑。 「我們按照行業標準指導梅州各景區的露營業態，也鼓勵符合條件的景區申報露營基地。」梅州市文化廣電旅遊局相關負責人說。

清遠石角鎮翔鵬戶外旅遊度假區。（羊城晚報／受訪者供圖）

清遠：露營+鄉村旅遊成為消費新業態

露營營地、露營裝備、露營美食……隨著露營經濟發展如火如荼，今年以來，清遠不斷推動鄉村旅遊、特色農產品、民宿產業發展，使露營成為當地旅遊業的一種新興消費業態，呈現出蓬勃發展的勢頭，清遠正成為大灣區最具潛力的露營休閒目的地之一。

「露營+戶外體育」延伸產業鏈

石角鎮的露營地是清遠最受熱捧的聚集地之一，田園風光、休閒娛樂、徒步賞花、自助燒烤等旅游資源吸引了大批遊客。 「這裏有原生態的露營環境，適合帶着老人孩子一起出遊，自駕過來路程不遠，還能品嚐特色美食。」家住珠海的遊客李先生表示。

「今年『五一』期間，周邊城市過來露營的車輛有1500台左右。」廣東翔鵬航空旅遊開發有限公司負責人林文紹介紹，石角鎮翔鵬戶外旅遊度假區是一個超大型的水陸空遊綜合遊玩文旅基地，配有滑翔機、賽車、沙灘、戶外音樂露營、篝火燒烤等項目，適合開展戶外運動。

林文紹表示，「露營+戶外體育」是種新的戶外體驗模式，接下來公司將繼續完善配套設施，提升服務質量，提升管理水平，把露營地打造成為精品旅遊景點，延伸露營產業鏈。

石角鎮借助優美的自然生態、特色精品鄉村、現代工業田園綜合體等優勢，進一步促進了城鄉融合互動發展，成為清遠北江岸堤鄉村振興的典範之一。其中，「露營+」已成為石角鎮文旅消費的新藍海。

探索「露營+鄉村」聯動發展模式

清遠一些景區更通過多樣化運營模式，激發鄉村活力。據了解，今年以來，清遠多家景區也開始推出「露營+」的旅遊項目。景區在露營區域內還設置了休閒區、觀景台、音樂舞台等設施，讓遊客享受野外露營的樂趣。與此同時，還專門為露營遊客設置了餐飲服務，修建露營驛站、停車場，加強露營營地周邊的綠化、亮化工作等，促進露營經濟健康發展。

一些民宿還推出了「露營+鄉村」的旅遊項目，如清新區當地不少民宿業主紛紛推出露營套餐，專門為遊客提供了帳篷租賃服務。連州當地不少農家樂也開始提供露營服務，為市民遊客提供戶外休閒體驗。 「露營+鄉村」不僅豐富露營業態，成為鄉村旅遊、特色農產品、民宿產業等業態發展的新趨勢，也為清遠推動鄉村振興、實現產業興旺提供新方式。

「露營基地的建設盤活了鄉村資源，村集體出租地塊，不參與經營就能分紅。項目發展起來後，還租用村裏閒置的房子開發民宿、農家樂等鄉村旅遊項目，帶動村民致富和相關鄉村產業發展，催生鄉村旅遊新的增長點。」林文紹說。

專家點評｜中山大學教授夏南新：需完善露營相關配套設施與公共服務

相關研究報告顯示，2022年露營經濟整體市場規模增速達到峰值。如今露營地遍地開花，露營經濟還能火多久？中山大學教授夏南新表示，露營經濟近年來興起，如今熱度依然不減。

隨着這些年人們愈來愈喜歡到戶外休閒放鬆，在夏南新看來，露營作為一種大眾化的消費方式，其較強的機動性，讓消費者比較自由地「隨想隨走」，因而受到大眾青睞。

露營的形式多種多樣，既可以自己攜帶簡易式的帳篷鋪在公園草地上，也可以準備好一套齊全的桌椅、餐具、帳篷天幕等露營設備，展開一場精緻型的露營。同時，在鄉村振興、文旅消費發展的背景下，伴隨著夜經濟、車尾廂經濟等的快速壯大，「露營+」業態不斷延伸，包括「露營+體育」「露營+景區」「露營+民宿」「露營+研學」等業態，並帶動相關戶外裝備、家居家電等行業共同發展，使露營經濟不斷延伸產業鏈，提升露營行業相關產值。

對於露營經濟未來的發展，夏南新表示，政府部門愈來愈重視露營行業，出台相關政策鼓勵發展露營，同時注重規範露營場所秩序，露營行業會持續迅速發展。需要注意的是，當地政府和相關露營機構都應完善露營交通、住宿、餐飲、醫療救護等相關配套設施與公共服務，提高消費者的體驗感；同時不斷探索實施「露營+」發展模式，因地制宜發揮當地資源優勢，為不同需求的人群提供更精緻的露營產品，這樣才能長久吸引人氣。

本文獲《羊城晚報》授權轉載

