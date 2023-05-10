廣東省鄉村旅遊精選：梅縣賞花踏春探古道　走過華僑出洋謀生之路

日前，文化和旅遊部推出2023年「鄉村四時好風光」全國鄉村旅遊精品線路第一期共152條線路。廣東省共5條線路入選，其中梅州「探古道—賞春花—品茶韻」——梅縣區賞花踏春古鎮遊榜上有名。



松口古街。（梅州市文廣旅局）

據悉，「鄉村四時好風光」全國鄉村旅遊精品線路是文化和旅遊部於2022年推出的重要鄉村旅遊品牌，按照節令特點、主題特色，根據市場需求和推廣條件，適時分批有序推出鄉村旅遊精品線路和產品。

此次推出的線路是2023年「鄉村四時好風光」品牌線路的第一期，主題為「大美春光在路上」，分為春和景明、鄉村新體驗、交旅融合等三個分主題。

線路突出春夏時令特點，以賞花踏青、農事採摘、田園觀光等為主要內容，以適應消費新需求的鄉村旅遊新產品、新業態為特色亮點，有較強的創新性、體驗性、互動性，同時體現農村公路與沿線旅遊景區、鄉村旅遊重點村鎮等一體化建設成果，呈現鄉村建設與旅遊發展相得益彰的嶄新面貌，發掘一批科技賦能、創意提升、產業融合帶動鄉村旅遊業態創新的特色產品。

「探古道—賞春花—品茶韻」——梅縣區賞花踏春古鎮遊

一、線路簡介

春暖花開時節，遊客漫步千年古鎮，在柚花飄香的南粵古驛道回顧華僑下南洋的滄桑歲月，在大黃渡口碼頭聆聽悠遠綿長的松口客家山歌，到丘哲紀念館探尋革命蹤跡，在千年古剎靈光寺賞浪漫茶田櫻花，在茶花大觀園品雁南飛幽香茗茶。

二、行程路線

大黃村（金柚產業園、古驛道、古碼頭、丘哲紀念館）→中國移民紀念廣場→松口古街→松江大酒店及火船碼頭→靈光寺旅遊區→雁南飛茶田景區

三、最佳旅遊時間

1月1日—4月10日

四、主要鄉村旅遊點（項目）介紹

1、大黃村金柚產業園：大黃村成立36家金柚專業合作社，建立6個黨員金柚示範園，示範帶動村內200多戶種植戶加入合作社，輻射帶動全村98%的村民種植5000多畝柚果，建成了省級現代金柚產業園——梅縣（大黃）金柚產業園。

2、古驛道：大黃村現存從小黃渡口起，經大黃渡，至陰那山的清代古驛道約4.5公里，包含古樹群、古碼頭、古民居。古驛道沿梅江南岸蜿蜒曲折的大小碼頭，是上連梅城下接潮汕地區的交通要道，也是華僑往返南洋的必經之路。

大黃古驛道。（梅州市文廣旅局）

3、古碼頭：大黃渡口碼頭（又稱渡船頭），建於明末清初，是大黃村中最大、最主要的碼頭，與三沙渡口碼頭、上新屋碼頭、上鋪碼頭等形成碼頭群，共同見證了「華僑之鄉」廣大客僑歷盡艱辛、開拓進取的「海上絲綢之路」。

4、丘哲紀念館（喆廬）：是省級文物保護單位。喆廬坐北向南，佔地面積6000平方米，建築面積2500平方米，為四面坡式二層民居建築。

5、中國移民紀念廣場景區：為紀念19、20世紀離開中國前往印度洋群島的中國人，聯合國教科文組織發起了紀念海外華人「印度洋之路」項目，選擇梅州市梅縣區松口鎮建設移民紀念廣場，並以此作為「印度洋之路」項目的收尾工程。

中國（梅州）移民紀念廣場。（梅州市文廣旅局）

6、松口古街：松口古街區屬「中國歷史文化名街」。臨江400多間店舖形成曲折起伏的古鎮輪廓線。店宇既有古樸的木板鋪面，又有南洋風格的灰塑騎樓，縱深寬敞的平面布局與中西立面的有機統一，使古街連片店宇中西合璧而富有變化。

7、松江大酒店及火船碼頭：松江大酒店位於松口古街區，昔日梅州地區的華僑出洋謀生或歸國返鄉，多在松江大酒店投宿。松江大酒店與火船碼頭這個下南洋的始發點共同承載了許多海外華人華僑的思鄉之情。

松江大酒店及火船碼頭。（梅州市文廣旅局）

8、靈光寺旅遊區：靈光寺旅遊區是廣東省風景名勝區和國家4A級旅遊景區，位於陰那山省級自然保護區內，是一個集觀光、康養休閒、禪茶體驗、美食住宿於一體的綜合性禪文化旅遊區。景區從2018年開始在千畝茶園的基礎上引進了一萬多株櫻花，主要種植品種有紅粉佳人櫻、台灣牡丹櫻、香水櫻和福建山櫻，均屬早春品種，花期在2-3月。

9、雁南飛茶田景區：雁南飛茶田景區是國家5A級旅遊景區，以源遠流長的客家文化、博大精深的茶文化和生態優美的旅遊文化為內涵，興建的具有客家特色的圍龍大酒店、圍龍食府榮獲中國建築工程頭部獎項——魯班獎。賞心悅目的自然環境和園林藝術，傳統與現代相得益彰的圍龍屋建築，精彩優美的客家歌舞和茶藝表演，可口的客家美食，吸引了無數海內外遊客前來休閒度假。

五、特色美食和創意產品推薦

特色小吃：企爐餅、發粄、肉丸、仙人粄、炸肉丸、甜粄、醃面。

特色菜：釀豆腐、魚散粉、鹽焗雞、梅菜扣肉、娘酒雞、蘿蔔丸、開鍋肉丸。

六、交通方式

自駕：距梅州市區29—45公里，車程約35分鐘；距S12梅龍高速丙村出口12—20公里，車程約15分鐘。

公共交通：距梅州機場32公里，車程約35分鐘，梅州機場有直達廣州、深圳、珠海、北京、重慶、海口等城市航班；距高鐵梅州西站45公里，車程約35分鐘；距梅州火車站31公里，車程約30分鐘。