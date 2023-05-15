雲南女Team Building遇溺亡　家屬質疑救援不及時多方推諉責任

本月初，雲南玉溪一名女子參加公司團建（Team Building）期間意外溺水身亡。死者家屬質疑救援不及時，事後公司、遊船商家等多方推諉，要求家屬循法律途徑追責。



死者姐姐朱女士稱，5月5日，妹妹和公司同事到玉溪市撫仙湖團建，在遊船時兩艘船打水仗，其中一艘船翻側，妹妹的救生衣卡在船上導致無法脫困，被救起時已無生命體徵。

死者參加公司團建（Team Building）期間意外溺水身亡。（瀟湘晨報）

朱女士認為救援不及時，現場也沒有安全員，「我妹妹遺體現在還在殯儀館，得不到入土，各方都讓我們走法律途徑」。她表示，若循法律途徑追責，律師費要高達20多萬（人民幣，下同），且官司可能要維持2年。公安局曾組織各方協商，但均未達成一致結果。

朱女士介紹，妹妹是昆明青龍藝術陵園有限公司的員工，在雲南省宜良縣上班，入職僅1個多月，未料去團建期間發生意外，遺下一對子女。

朱女士一家認為公司對事故負有責任，但與昆明青龍藝術陵園有限公司溝通協商善後事宜後，對方告知需循法律途徑追責。

她表示，家人們實在無力承擔律師費用，如今妹妹的遺體還在殯儀館，他們只想盡快解決此事，「我們沒有辦法，也沒有那個能力，沒有經濟能力。作為普通老百姓，讓她入土為安，我們也承擔不起高額的律師費」。

對此，昆明青龍藝術陵園有限公司的經理指，事發後公司曾與家屬協商，對方堅持先協商好後才辦理安葬，但由於意外牽扯多方，責任一時無法劃分清楚，因此一直沒有談妥。

該公司律師表示，由於責任劃分不明確，公司不同意私了，但願意配合死者家屬循司法途徑解決，也可以提供相關人員名單，例如可能涉及被訴訟的當天船上人員名單，「走司法途徑，走工傷認定程序。第二，其他人有責任的，直接訴訟」

目前，死者家屬願意先辦理後事再考慮後續賠償。關於安葬費，前述律師稱會與公司領導反映，有回覆後再與死者家屬聯繫。

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《民法典》第1179條規定，侵害他人造成人身損害的，應當賠償醫藥費等為治療和康復支出的合理費用；造成死亡的，應當賠償喪葬費和死亡賠償金。