廉價團湧港生旅遊亂象　外媒：香港更想要「優質」遊客

與內地全面通關後，本港旅遊業逐漸復蘇。惟隨著「小紅帽」的到訪，「街邊立食」、「土瓜灣速食」等旅遊亂象接踵而至，影響城市形象。美媒《紐約時報》（The New York Times）日前發表文章稱，香港更想要「優質」遊客。



內地團團員在淺水灣公廁外吃杯麵。（fb香港茶餐廳及美食關注組）

文章指，自2020年初新冠疫情爆發後，中國關閉邊境，內地的廉價旅行團近幾個月才重返香港，在這個急需生意的城市中引發了挫敗感和一些勢利情緒。香港需要更多遊客，但主要是「優質」遊客。

文章表示，疫情前，內地遊客是香港旅遊業的主力軍，佔了2018年香港入境遊客的近80%。內地人和他們的財富湧入香港，導致當地的房價和租金飆升加劇了香港居民的不滿情緒，這種情緒有時甚至演變成公然的歧視。但自《港區國安法》實施以來，香港已不大聽得到批評內地的聲音。

自《港區國安法》實施以來，香港已不大聽得到批評內地的聲音。（新華社）

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文章指，旅遊團的回歸恰逢政府推動重振這座擁有750萬居民的城市的旅遊業。但是，公眾對預算有限的遊客的反應已談不上熱情，有時甚至極為粗魯，這些遊客參加的是兩天只花175美元（約合1370港元）的旅遊團。

文章又稱，有香港居民表示，這些動輒二三十人的旅行團太吵，妨礙交通，還有人蹲在外面吃飯盒，有礙觀瞻。在淺水灣，亦有旅遊團在一個公廁外大聲吃著杯麵，頗讓當地人難堪。就連立法會議員也失去了耐心。

香港2019年至今的一些變化已對內地遊客更有吸引力。（楊凱力攝）

文章又指，香港2019年至今的一些變化已對內地遊客更有吸引力，有來自廣東潮州的遊客表示，與2004年第一次來香港相比，她這次受到了更多的尊重。那次來香港時，她覺得說普通話讓她成為偏見的對象，「以前有那種排斥的感覺，尤其你講話、問路的時候愛理不理、不太耐煩」、「我覺得是因為大陸經濟發展起來了，才顯得香港沒有那麼特別了。」