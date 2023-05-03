深圳家長帶兒子爬寺廟許願鼎撈錢　網民勸注意身教：不怕遭報應？

今年五一假期，各大景區迎接大批旅客，不文明行為再度湧現。

近日，內地社交平台流傳一段影片，內容為家長帶兒子爬上許願鼎撈硬幣。事件引起網民討論，有人提醒家長應注意身教，甚至直言家長撈錢已非硬幣歸屬問題，而是對子女的教育嚴重畸形。



網傳影片顯示，一名白衣男子爬上許願鼎，再伸手入鼎內撈出大量硬幣，之後將錢交到兒子手上，「你拿着，都給你，發了」。另一邊，一名女子也將小孩放到許願鼎上撈取硬幣，不久後，一名女子上前用手擋住鏡頭。

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據了解，事發地點為深圳弘法寺。弘法寺工作人員回應稱，會馬上將此事向相關人員反映，後續會加強管理和巡視。

弘法寺是中國佛教協會直屬寺院之一，位於深圳市羅湖區仙湖植物園內，始建於1983年，寺院建築面積達三萬多平方米。1990年8月31日，經深圳市人民政府批准，弘法寺作為宗教活動場所對公眾開放。

網民睇法：

這是折壽的行為，好奇為什麼會有人這麼自願這麼做。



這錢不是給寺廟的而是給神的，我拿了，神不爽神來懲罰我。你寺廟沒有權利來阻止我



菩薩都沒意見，網友們急了



假期出行就是各家庭素質教育的放大鏡



敢跟神仙搶錢的一家人，八字得多硬啊



素質太低了



就不怕遭到報應



別把自己的孩子帶壞了

