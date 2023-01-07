內地兔年郵票「真身」亮相開賣現場　紅眼藍兔超詭異嚇壞小孩急撤

《九派新聞》報導，1月6日，廣西博物館工作人員稱接到家長反映兔子公仔的事情，並稱對活動流程不瞭解，目前已經撤下。中國郵政南寧公司工作人員表示公仔裝是取自兔子郵票，對於此問題會向廣西公司反映。中國郵政廣西分公司工作人員則表示該活動南寧為主會場，其他會場中兔子公仔可能不會出現，僅發行郵票。



據悉，《癸卯年》特種郵票是內地生肖郵票第四輪中的第八套，邀請中國著名藝術家、「猴票之父」黃永玉執筆繪製。網友對於「卯兔」反映兩極，不少人認形象詭異有違和感，「活像是被殭屍咬了的瘋老鼠」、「怎麼看都透露著強烈的妖氣啊」、「小孩子晚上做噩夢有素材了」，但也有人覺得童趣十足。

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儘管網路吐槽聲浪不斷，5日發行後「藍兔」郵票卻一票難求。郵票設計師99歲的黃永玉，也在「集郵總公司」直播間首度回應，稱感謝網友和表達了祝福，「畫個兔子郵票是開心的事，兔子大家都會畫，也不是我一個人會畫，畫出來讓大家高興，祝賀新年而已。」

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