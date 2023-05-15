15日零時起內地口岸全面恢復快捷通關　旅客可自行打印出入境記錄

為進一步保障、便利中外出入境人員往來，國家移民管理局發布公告，全國各個口岸從今日（15日）零時期，全面恢復快捷通關。



符合使用快捷通關條件的人員包括：持用中華人民共和國普通護照、往來港澳通行證、往來台灣通行證、港澳居民來往內地通行證、台灣居民來往大陸通行證（5年有效）、一年多次有效出入境通行證的中國公民。另外，持外國護照和外國人永久居留證、外國電子護照及6個月以上外國人居留許可的外國人亦可經快捷通道通關。

據《深圳晚報》報道，15日零時，深圳寶安國際機場T3航站樓，22條口岸快捷通道全部恢復啟用，包括出境方向10條及入境方向12條。

為滿足部分旅客商務、公務及其他特殊需求，深圳機場邊檢在出境、入境大廳快捷通道後方各放置一台出入境記錄憑證自助打印設備。旅客可在現場免費打印當日當次自該口岸出境或入境的記錄憑證。該出入境記錄憑證與邊檢機關加蓋在出入境證件上的中國邊檢驗訖章具有同等效力。

深圳灣邊檢站為確保旅客高效通關，安全順暢，增加分流引導和諮詢等崗位。該站還對快捷通道的證件閱讀、通道出入口閘機、生物信息識別等設施設備進行全面檢修、維護、更新，進一步優化證件讀取效率，提升通關效能和旅客通關體驗。

除深圳外，北京、廣州、江蘇等全國各大機場口岸同時開啟了快捷通道，零時後到達入境的旅客們會率先享受到這一通關便利。