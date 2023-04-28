雲上嶺南｜今日起　廣州琶洲口岸往返香港國際機場航線試運營

近日，羊城晚報全媒體記者從廣州琶洲港澳客運公司獲悉，琶洲港澳碼頭4月28日起試運營口岸往返香港國際機場航線，從琶洲港約2小時可直達香港國際機場（海天碼頭）。



同時，在琶洲港澳碼頭，可預辦航空公司登機、行李直掛、離境退稅等手續，無須出入境香港。乘船旅客需提前準備：有效船票、有效護照或其他出入境證件、所到目的地的有效簽證（落地簽、免簽國家除外）、持有從香港國際機場出發並已確認機位的當天有效機票等證明文件，且所選船班要求船舶開航時間與飛機起飛時間不少於260分鐘。

試運營初期，琶洲港往返香港國際機場每天各開出1個班次。琶洲港開航時間為9:45，預計12:05抵達香港國際機場；香港國際機場開航時間為14:00，預計抵達琶洲港時間為16:20。旅客須於船班開航前，至少提前90分鐘到達琶洲港二樓值機櫃檯辦理相關手續。

票價方面，分為優越位、優享位和尊享位三種座位類型。以成人票的人民幣票價為例，從琶洲港出發到香港國際機場，優越位為390元，優享位為420元，尊享位為1980元/房（四位）；從香港國際機場出發到琶洲港，優越位為260元，優享位為330元，尊享位為1780元/房（四位）。

目前，國泰航空、中華航空、華信航空、長榮航空、香港航空、香港快運航空、法國航空、荷蘭皇家航空、全日空航空、大灣區航空等10家航空公司的乘客，可以直接在琶洲港澳碼頭辦理行李直接托運至目的地，輕鬆出行。

1、如何購買船票及乘船？

2、為何要求船舶開航時間與飛機起飛時間不少於260分鐘？

為確保旅客抵達香港機場後能順利接駁上飛機，需要預留充足的時間，通過人身安檢、退稅、搭乘無人駕駛小火車到登機閘口，以及行李順利地從船舶轉運到飛機航班上，所以從船班計劃開航時間起算至飛機計劃起飛時間需要預留充足的接駁時間。

舉例：如旅客飛機起飛時間是14:00，琶洲港至香港機場所選船班要求船舶開航時間與飛機起飛時間不少於260分鐘，即旅客最晚可搭乘的船班為09:40。

3、如何辦理離境退稅？

旅客如搭乘跨境快船到香港國際機場轉乘航班，可以獲豁免繳付飛機乘客離境稅。旅客在海天客運碼頭、中國內地或澳門口岸辦理登機手續時，已繳付離境稅的旅客將獲發退稅券。旅客接受保安檢查後，可於同一天在海天客運碼頭的離境稅退款櫃檯出示退稅券，以領取現金退款。

4、廣交會期間船票有何優惠？

4月28起至5月5日，全球客商憑本人第133屆廣交會有效證件（工作證、參展商證、國內採購商證等）到現場購買琶洲港澳口岸往返香港機場航線船票，可享受“買一送一”優惠（買去程送回程）。

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