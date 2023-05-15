脫口秀演員涉侮辱解放軍遭禁演　北京文化執法隊立案調查所屬公司

5月13日，內地知名脫口秀演員HOUSE（李昊石）疑在演出中侮辱解放軍，遭觀眾發文抨擊，引發輿論熱議。

該演員所屬公司笑果文化今日（15日）公開致歉，稱已無限期停止涉事演員後續演出工作。北京朝陽區文化和旅遊局今日亦表示，他們將對此事介入調查。 北京市文化執法總隊稱，已對笑果文化立案調查。



據網民發布帖文稱，其在5月13日觀看笑果脫口秀北京場演出，「某脫口秀演員」在演出時說自己領養了2條野狗，它們在追松鼠時，讓這位演員想到8個字「作風優良，能打勝仗。」

網民表示，該演員的台詞讓他感到不適，「你們這個破梗侮辱了人民子弟兵」。中國共產黨十八大後，國家主席習近平提出新時代強軍目標：「聽黨指揮，能打勝仗，作風優良」。這12字亦成為解放軍強軍口號。

上述網民的帖文在網絡引發熱議。笑果文化官方帳號今日在微博發布聲明回應，稱5月13日脫口秀演員HOUSE（李昊石）在演出中有不恰當的比喻，引起了觀眾爭議。他們向社會大眾表示真誠的歉意，並在當天演出後，第一時間對涉事演員進行了嚴肅批評，要求他反省，並無限期停止他後續一切演藝工作。

HOUSE（李昊石）本人也發文道歉，承認錯誤的存在，表示會深刻反省，重新學習。

綜合內媒報道，北京朝陽區文化和旅遊局一名工作人員表示，他們將會介入調查此事，並會根據調查結果，給出相應的處罰。北京市文化執法總隊亦回應，稱在5月15日上午通過網絡巡查獲知此事，並已對相關公司進行立案調查。

笑果文化旗下演員「出事」已非首次。今年2月旗下演員孟川因表達對反封控示威的支持，被平台禁言，目前仍未解禁。此前笑果老闆李誕在代言女性內衣時，使用「躺贏職場」涉嫌物化、歧視女性的內容，被罰20萬元人民幣。

內地脫口秀界一直自稱是「冒犯的藝術」，也有網民表達對他們的支持，認為要有足夠藝術創作自由。但針對此次事件，許多網民認為，「不是什麼都能拿來開玩笑。」

「個人言論，就處罰個人就好了，也沒必要連累笑果」

「這完全扯不到free了，哪怕是在歐美娛也是相當炸裂的存在。」

「他們都不審稿的嗎？」

「真正的天才不會天天雷區跳舞」

「把低俗當幽默，將污辱輕描淡寫成調侃，對他人缺乏起碼的尊重」

「還是言論太自由了」

「坐在人民子弟兵守護的優良環境給慣壞了」

