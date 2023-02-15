涉組織粉絲貸款買專輯　時代少年團馬嘉祺後援會被微博永久禁言

內地男團時代少年團（TNT: Teens in Times）隊長馬嘉祺的後援會微博小號「MAgic萬事屋」，涉嫌組織粉絲借款集資沖專輯銷量，2月13日被微博永久禁言。



2月8日晚，微博@MAgic萬事屋就時代少年團即將發布的第二張專輯《烏托邦少年》進行購買準備，消息中提到「集資」，並用香橙圖案作為暗號代替。

文中寫有疑似借貸路徑，要求申請人簽署授信合同，填寫身份證，銀行卡，姓名，電話，住址等信息，並持身份證拍照留存，同時表示「專輯核對一致後銷毀記錄」。

馬嘉祺後援會微博小號號召粉絲借款買專輯。（北京青年報）

據了解，只要達到一定的審核條件，並且提交上述身份信息和合同後，馬嘉祺後援會將為需要借款的粉絲提供購買專輯的資金，粉絲申請借款的金額下限為60份單封金額。按照每張專輯售價168元（人民幣，下同）來計算，即每位通過申請的粉絲，至少要借款10080元。

至於集資的緊迫性，有粉絲在留言中明確表示「形勢嚴峻（才要借錢集資）」。更有網友提示，這些身份信息很有可能被用於申請信用貸。

2月10日晚，時代少年團第二張專輯正式發布，專輯設定有14個版本，7位成員每人擁有兩種封面。據娛樂大V統計，開售後，該專輯10分鐘內銷售額破億，更於當晚引發團隊成員粉絲之間的爭執，馬嘉祺、宋亞軒、劉耀文粉絲都認為，是自己偶像的單封專輯最先售罄。

時代少年團粉絲曾曬圖爭論究竟哪位成員的個人封面最先售罄。（北京青年報）

2月13日，馬嘉祺後援會發布情況說明稱，因文案欠妥引發公眾誤解，微博@MAgic 萬事屋帳號相關人員現已引咎辭職。

後援會表示，微博@MAgic 萬事屋尋找粉絲購買專輯的行為實質為委託關係，不需要粉絲償付任何購買款項。雙方不存在任何借貸關係及借貸行為，不存在誘導粉絲借貸購買專輯，後援會非法借貸等情況。

針對「需要委託的粉絲提供本人手持身份證照片」一事，後援會回應表示，文案發布後，出於信息安全考慮，微博@MAgic 萬事屋在後續並未硬性要求粉絲提供手持身份證的照片，所有形式內容均合法合規，全程均未出現任何非法收集隱私信息等行為。

官媒：組織粉絲借貸集資是違法行為

2月13日下午，人民網評發表評論文章《組織粉絲借貸集資是違法行為》。評論強調，上述行為已經不是簡單的飯圈畸形文化問題，而是需要嚴肅對待的社會、法律、金融問題。

評論指，上述行為絕非所謂的後援會墊付、委託購買，而是具有嚴格審核程序的違規組織借貸，是赤裸裸的陷阱。文中明確提到借貸路徑，要求申請人「簽署授信合同，填寫身份證、銀行卡、姓名、電話、住址等信息，並持身份證拍照留存」，已經涉嫌侵犯他人隱私，更嚴重的還會危及當事人生命財產安全。

評論指出，明星作為公眾人物，有正確引導粉絲理性追星的義務。近年來，有關部門亦不斷加強「飯圈」亂象治理，包括持續解散以應援、集資、控評、八卦、爆料等為主題的粉絲社區、群組，阻斷對粉絲群體產生不良誘導甚至鼓勵滋事的渠道。

評論強調，許多青少年粉絲缺乏基本的判斷力，「飯圈文化」很大程度上造成網絡空間的話語對抗和現實空間的矛盾鬥爭，「這樣的亂像我們誰也不願看到，而對於那些流量明星來說，也必將會受到『飯圈』亂象的反噬」。