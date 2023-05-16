5歲中法混血女童慘遭親父割喉奪命　兇手跳樓身亡

法國庫爾布瓦市（Courbevoie）發生倫常慘劇，一名年僅5歲的中法混血女童慘遭親父割喉身亡。行兇後，其父跳樓身亡，母親則在休克狀態下送院搶救。



當地時間5月11日晚，警方接報有人失聯。報案者稱，好友當晚前往庫爾伯瓦市，以便從前夫處接回5歲的女兒克洛伊（Chloé）。次日凌晨零時許，警方趕到女童父親的公寓，但對方拒絕開門。知情人士稱，女童母親當時「設法離開了公寓，全身赤裸」。

隨後，女童父親攜克洛伊退至浴室，並向警方喊話「想要保證孩子活命，警察就必須離開」。經過短暫交流，他滿臉鮮血現身公寓陽台上，隨後從二樓跳下，並刺傷自己的喉嚨。

警察強行開門後，在公寓內的浴缸尋回克洛伊，但她當時已被割喉，幾分鐘後不治身亡。據悉，克洛伊的母親在休克狀態下被送入醫院，其父已經死亡。

當地媒體報道，克洛伊的母親來自中國，1986年出生；父親為法國人，1982年出生。案發前的幾個星期，克洛伊父母關係緊張，正在分居。事發前幾小時，法院向克洛伊的父親下達限制令，禁止他靠近妻女。

5月4日，女童父親曾在Facebook發文，稱妻子和女兒「失蹤了」。（ Facebook）

另據克洛伊母親朋友的證詞，女方生活在「配偶的控制下」，孩子父親「在道德和身體上」對其伴侶有不良行為，「他控制着她生活的一切，甚至管理她的工資和銀行帳戶，每天只給她留下10歐元」。

事發公寓大樓的居民稱，事發前幾天，克洛伊父親曾張貼尋人啟事，並表示自己因妻女「失蹤了」而心煩意亂，請求大家幫他尋找。