首破20%創新高　內地16-24歲青年失業率再上升　官方：會逐步改善

國家統計局今日（16日）發布數據顯示，4月全國城鎮調查失業率為5.2%，比上月下降0.1個百分點。但是青年人失業率居高不下，其中16-24歲勞動調查失業率為20.4%，比上月上升0.8個百分點，為首次超過20%，也創2018年有該統計數據以來的新高。



統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，今年以來就業形勢總體向好，但是壓力依然較大，穩定和擴大青年人就業仍然需要持續加力。

付凌暉指出，目前就業結構性問題仍然比較突出，大學畢業生人數今年再創新高，青年人失業率仍然居高不下。對於青年人就業難的問題，相關部門在積極出台政策，有針對性地進行幫扶。相信隨著政策效果逐步顯現，青年人就業形勢會逐步改善。

付凌暉表示，隨著內地經濟社會全面恢復常態化運行，穩就業政策持續顯效，就業形勢總體改善，主要表現在以下三個方面：

一是全國城鎮調查失業率連續兩個月下降，目前已接近2019年疫情前的統計水平。

二是就業主體人群的失業率穩中有降。4月，25-59歲的勞動力城鎮調查失業率4.2%，比上月下降0.1個百分點，目前已經低於疫情前2019年同期水平，就業基本盤總體上是改善的。

三是農民工群體的就業繼續好轉。4月，外來農業戶籍人口城鎮調查失業率為5.1%，比上月下降0.2個百分點，基本接近正常水平。今年以來，建築業、批發零售業、交通運輸倉儲業等農民工就業較多的行業整體上恢復向好，對於農民工就業改善發揮了重要作用。