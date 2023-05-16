距香港僅150公里！美P-8A反潛機南海放浮標　解放軍出動迫其自毀

近日，國家級船舶工業期刊《艦船電子對抗》刊載的一篇論文披露了一宗中美南海對抗事件，顯示在2021年1月5日，一架美軍P-8A反潛巡邏機靠近距香港約150公里的水面上空，解放軍迅速派出部隊響應，迫使該反潛巡邏機自毀聲納浮標，以防止敏感設備落入中國手中。



據內媒《觀察者網》報道，該論文題為《P-8A反潛巡邏機聲納浮標戰術應用分析及情報支援研究》，發表日期為本年4月25日。

論文摘要指，來自解放軍95510部隊的研究團隊分析了平時和戰時美軍P-8A反潛巡邏機在南海活動對中國的主要威脅，對P-8A在南海活動期間聲納浮標戰術應用進行了研究，並從干擾預防、航線規避和突破手段3個方面，對P-8A反潛巡邏機聲納浮標提出針對性電子對抗情報支援策略。

該論文披露了在2021年1月5日發生的一宗中美南海對抗事件，表示「一方面，P-8A反潛作業流程管控嚴格，P-8A在任務結束後立即關閉浮標信號。2021年1月5日，當我偵察力量進入有效偵獲距離時，浮標上行信號陸續消失，當反潛任務完成後立即下傳自毀控制指令，及時將浮標沉入海底自毀，意在防範我有效偵收，防止洩密或被我打撈」。

論文稱，「另一方面，P-8A赴南海實施反潛作業期間，通常多架次、分時段協同完成偵察和反潛任務，頻繁在我南海活動，以探測我水下目標活動情況」。

根據該論文所配示意圖，當日一架美軍P-8A反潛巡邏機靠近距香港約150公里的水面上空，正在該地區進行海軍演習的解放軍迅速派出了一支響應部隊，但該部隊的規模和性質並未披露。