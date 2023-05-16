國防部：台灣問題是中美關係不可逾越紅線　不容美方開歷史倒車

對於美國近期派遣百餘名軍人赴台協助訓練台軍，中國國防部新聞發言人譚克非今日（16日）指出，美方動搖中美關係根基，破壞台海和平穩定，中方對此強烈不滿、堅決反對。



消息人士透露，美國政府正計劃以「總統提用權」方式向台灣提供價值5億美元的武器援助。此外，美方近期派遣百餘名軍人赴台協助訓練台軍，實地了解台軍訓練模式優缺點並提供建議。

譚克非表示，一段時間來，美方不斷加強與民進黨當局軍事勾連，提升雙方軍事聯繫、升級實質關係，動搖中美關係根基，破壞台海和平穩定，是非常錯誤、危險的舉動。中方強烈不滿、堅決反對，並向美方提出嚴正交涉。

譚克非重申，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。 「斷交、廢約、撤軍」三原則是中美建交的前提條件，絕對不容開歷史倒車。

他表示，中方正告美方要切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，將不支持「台獨」的承諾落到實處，停止任何形式的美台軍事勾連。同時，正告民進黨當局和「台獨」分裂勢力，企圖「倚美謀獨」「以武謀獨」是死路一條。

譚克非強調，中國人民解放軍會持續加強練兵備戰，堅決粉碎任何形式的「台獨」分裂和外來干涉圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。