曝入境美國遭遣返兼坐5日監　海外國人：與黑名單人士撞名及生日

中美關係近年惡化之際，有海外中國人透露，其近日在美國德州侯斯頓（Houston）轉機期間，被邊檢人員帶到美國海關及邊境保衛局（CBP）的「小黑屋」，最後被拒絕入境、註銷10年美簽及立即遣返回國。最後，他發現自己之所以被攔下，是因為其名字、出生年月日與美國黑名單上一位中國科學家一模一樣，但即使澄清，美方仍以其父是前軍人及黨員為由拒簽。



事主在喬治·布殊洲際機場轉機時被攔。（Wikimedia Commons）

網民「劉小眼」周四（11日）在小紅書上發帖稱，事發於今年3月，當時他從巴西聖保羅飛美國洛杉磯出差，由於沒有直達航班，故買了聯合航空從侯斯頓轉機的聯程。他表示，自己此前已去過美國很多次，但都是從加州出入境，從來沒去過德州，因此特意留了4小時轉機時間。

詎料，他甫抵喬治·布殊洲際機場，就被邊檢人員帶到CBP的「小黑屋」，並被第一時間沒收了手機、手錶，「還逼我交了手機鎖屏密碼」。最終，經仔細翻看手機各種記錄和在審訊室連續盤問十幾個小時後，他被拒絕入境、註銷10年美簽及立即遣返回國。

「劉小眼」表示，離譜的是，決定下來後，他才知道邊檢攔他，是因為其姓名、出生年月日和美國黑名單上一位中國科學家一模一樣，即使澄清後，美方仍秉著「寧可錯殺不能放過」的態度，以其父親是前軍人及黨員為由拒簽了他。更離譜的是，當時他所有行李都還在巴西，只背了個書包就到美國出短差，但無論怎麼說，CBP人員都堅決不同意遣返他回巴西。「更更離譜的是，因為當時回中國航班需要核酸檢測，CBP的人把我直接扔德州監獄關了幾天，享受了一把美帝強權系統下如何失去人權的全過程，才在做完核酸後把我拉回機場。」

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最終，他從喬治·布殊洲際機場轉三藩市國際機場再轉到上海浦東國際機場，幾經周折下總算是回國，全程機票都是美方買單，「極有可能回國的ua857（航班）是踢掉了原來的某位乘客」。他形容，總共五天不眠不休的經歷離譜至極，但也真的算是人生絕無僅有的體驗，「雖然痛苦，但很有價值」。

此外，「劉小眼」給出了一些入境美國的實用安全建議，一是手機裏涉及政治/部隊/美國等的敏感言論，盡量都提前刪掉，連什麼新聞討論之類的最好都刪；二是在CBP決不能撒謊，但家庭背景確實比較敏感的，要提前想好怎麼回答（不熟悉/不知道/感情疏遠之類）；三是盡量避開德州、佛州這種「紅州」（長期傾向支持共和黨的州份）入境；四是去之前拜拜如來、耶穌、關老爺之類。

事件亦引起網民熱議，不少人都表示自己有過類似經歷。有聲稱在美國住了十幾年、有綠卡的網民表示，自己也曾在去完巴西出差回來、侯斯頓入關轉機時被長時間盤問，「查戶口一樣」，害得他差點沒有趕上回三藩市的飛機，令他以後堅決不從侯斯頓走了。也有父親同樣當過兵，手機有反美、反日影片的網民表示，以後可不敢去美國了。