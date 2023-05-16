內地最大LGBTQ組織　北京同志中心因「不可抗力因素」停止營運

成立15年的「北京同志中心」5月15日晚間無預警發布聲明，表示因為「不可抗力」因素，該中心將終止營運。



「北京同志中心」（下稱北同）成立於2008年，主要致力於改變中國性少數群體生存環境的綜合性非營利機構，主要業務包含為中國多元性別社群提供心理諮詢、HIV病毒快篩、為中國跨性別社群賦能，進行跨性別議題的公眾教育，以及透過對職場多元與性別友善的狀況開展研究、建立「多元性別友善」的企業網絡、開展「職場性別友善培訓」，推動中國職場的多元性別反歧視工作等。同時，中心也會控告對同性戀者進行電擊療法的相關單位。

北京同志中心15日晚間發布消息，稱「因不可抗力」，於當日停止運營，引來各界揣測。（微博＠北同官微）

北同在結束營運的發文中未對關門原因多做解釋。但北同一名前志工向西媒表示，該中心長期承受包括來自鄰居等各方壓力，而不得不關閉營運。該組織在今年初發布的2022年報中曾提及，中心營運所面臨的挑戰越來越嚴峻。該報告寫道：我們歷經了被逼遷、工作因各種原因而被取消或推遲、團隊及成員被中傷等負面事件。這些事件都讓我們集體落到了情緒的低點。

西媒16日引述長期在內地推動LGBTQ社群運動的安迪（化名）說法，其對於北同宣佈終止營運並不感到意外，因為過去幾年數個大學LGBTQ社團或民間LGBTQ團體受到中國當局打壓後，LGBTQ社團在中國已「沒有做事空間」。

安迪自述近期也曾因舉辦LGBTQ社群相關活動，被當地政府找去「喝茶」，詢問他之前辦了哪些活動，這讓他覺得，若他繼續用類似方式辦活動的話，或許也會開始面臨政府干涉。

「若活動參與人數過多，可能也不行。近期我聽說美國領事館要辦一個活動，想邀請同志朋友參加，但當地同志團體並未把相關消息發到社群網站的公眾號上，因為此舉除了會召集同志朋友外，活動主辦單位又是美國領事館，這兩個因素在政府眼中都是不恰當的。」安迪說道。

北京當局一般被視為對同性戀等性少數群體持保守態度。（資料照片）

據了解，內地規模最大多元性別活動「上海驕傲節」便曾於2020年在官網無預警宣布停辦，當時各界便猜測與北京當局向主辦單位施壓有關。2021年，中國多所大學LGBTQ社團的社群帳號遭到微信封號，當時在微信上分享遭封殺名單的帳號也陸續被停號。

長期關注亞洲各國LGBTQ運動發展的「國際立即行動」（Outright International）亞洲區方案主任呂欣潔也對北同停止運作不感意外，稱北同除了提供安全空間，在諮商、家庭暴力與跨性別權益倡導等方面都有很深的著墨外，也扮演一個「很穩定」的角色，「在很多團體可能遭受不同壓力時，北同中心一直都在，所以對中國運動者來說，北同中心停止營運，會讓他們感到更絕望。」

但呂欣潔表示，雖然北同中心終止營運是一大衝擊，LGBTQ運動運作空間可能因此限縮，但這並非絕對的壞事。礙於政治與保守氣氛，「具體空間反而更容易讓政府監視。若這個社群變成流動狀態，在中國當前氛圍下，LGBTQ運動能產生更多樣貌，不見得是壞事」。