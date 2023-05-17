全國首宗心臟不停跳人工心臟植入成功　微創手術大減對患者損傷

周日（14日），西安交通大學第一附屬醫院心血管外科手術室，單日完成4宗人工心臟植入手術，當中包括全國首宗心臟不停跳人工心臟植入手術。



西安交通大學第一附屬醫院心血管外科手術室，單日完成4台人工心臟植入手術。（華商網）

據《華商網》報道，當日下午2時許，10多名醫護人員在心血管外科手術室內各司其職，為患者進行人工心臟植入前的準備。待準備就緒，人工心臟檢測完成，就會將這顆高爾夫球大小的人工心臟接入患者的左心，為其提供外接動力。

心外科主任閆煬介紹，進行手術的4名患者都是重度心衰，但其他臟器功能尚可，能夠承受開胸手術的風險，「這也是我們判斷患者是否適合植入人工心的條件之一。」人工心臟植入前，患者經常會胸悶氣短，活動耐力很差；手術後患者的生活質量將大幅度提升，除了不能游水、泡溫泉，甚至可以進行打籃球、行山等運動。

閆煬進一步介紹，植入人工心臟相當於對左心功能進行輔助，讓左心的負荷變小，將血液擠壓到右心，相應的，右心承載的壓力就會大一些，所以手術的成功只是第一步，術後調整左心和右心的壓力平衡至關重要，只有做好規範化，個體化的全程管理，才能保證患者術後的正常恢復。

據了解，全國范圍內目前一年大約能完成50-100宗人工心臟植入手術。而在單日內完成4宗人工心臟手術，還屬全國首次，當中更包括全國首宗心臟不停跳人工心臟植入手術。

圖為首款國產商業化「人工心臟」。（示意圖片/視覺中國）

閆煬表示，一位女性患者在心臟不停跳的情況下，通過微創手術方式，完成人工心臟的植入，「這是全國首個將微創和不停跳相結合的人工心臟植入手術，可大大減少手術對患者身體的損傷，讓他們在手術後能更快康復，但這也意味著手術難度的提升。」

當日下午4時45分，這宗微創不停跳手術成功完成人工心臟的連接環節，其後進行精細的檢查和縫合後平安出手術室。